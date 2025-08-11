聖座公布有關公共合同的條例

聖座經濟秘書處處長簽署並公布了一份執行通令，內容包括關於落實《聖座與梵蒂岡城國公共合同的透明、監管與投標法規》的條例。

（梵蒂岡新聞網）聖座經濟秘書處8月9日公布了2025年第一號執行通令，內容包括關於落實《聖座與梵蒂岡城國公共合同的透明、監管與投標法規》的條例。這些法規於2020年6月1日以教宗手諭的形式頒布，後來於2024年1月16日藉另一道手諭，即《為更好地協調》手諭，加以調整。

落實新的承包規則

聖座經濟秘書處處長卡瓦列羅（Maximino Caballero Ledo）2025年8月5日所簽署的法令，總共分為8題52條，闡述了《為更好地協調》手諭的落實辦法。這道手諭對聖座的承包規則進行了調整，使供應程序大為簡化。這些調整一方面確認其目標是聖座與梵蒂岡城國在招標程序上公共合同的透明、監管與投標，以及公平對待經營者，避免差別對待供應商，另一方面則有助於促進行政單位及時採取行動，而且在遵守教會社會訓導的前提下實踐效率、效果和成本效益的原則。

透明、監管和資源的可持續性

新的承包規則重視先前的成熟經驗，與《你們去宣講福音》宗座憲章的精神相一致，同時也兼顧透明與監管的需求，以及化繁為簡的必要性，以更好的倫理準則和資源的可持續性利用，為經濟事務的決策提供方向。本通令已公布在《羅馬觀察報》的網站上，並於8月10日正式生效。

