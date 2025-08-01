聖座與意大利簽署關於農業光伏電站的協議

聖座與意大利共和國簽署協議，旨在於羅馬城外小鎮聖瑪利亞·加勒里亞的聖座治外法權區域建設農業光伏電站，為梵蒂岡城國供應可再生能源。

（梵蒂岡新聞網）聖座與意大利共和國7月31日在意大利駐聖座大使館簽署協議，旨在於羅馬城外小鎮聖瑪利亞·加勒里亞（Santa Maria di Galeria）的聖座治外法權區域建設農業光伏電站。聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教，以及意大利駐聖座大使迪尼托（Francesco Di Nitto），分別代表聖座和意大利共和國簽署了協議。

此協議的內文分為五條，有助於支持在促進生態責任與可持續發展方面的共同承諾，並且採取行動。這項舉措清楚體現了聖座與意大利之間穩健的雙邊關係。它反映出雙方攜手致力於聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定，並且響應方濟各教宗有關「整體生態」和照料我們共同家園的號召。

農業光伏電站

農業光伏電站將架設在聖瑪利亞·加勒里亞（Santa Maria di Galeria）的聖座治外法權區域，目的是為梵蒂岡城國供應可再生能源，同時保持用地的農業用途。這個項目經過精心設計，尊重自然景觀，把對環境造成的影響降到最低，保護文化資產和考古遺跡，而且維持區域的水文地質平衡。

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