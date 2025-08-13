帕羅林樞機出訪布隆迪

聖座國務卿帕羅林樞機訪問布隆迪，慶祝梵蒂岡與這個非洲國家建立外交關係60週年。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機應布隆迪當地教會和民政當局的邀請，8月12日至18日出訪這個非洲國家。在此行的機會上，布隆迪與聖座建交60週年紀念活動將落下帷幕，以及為23年前在布隆迪遇害的聖座駐該國大使考特尼（Michael Aidan Courtney）總主教紀念碑舉行揭幕和醫療中心奠基儀式。

考特尼總主教於2000年獲若望保祿二世教宗任命為布隆迪聖座代表。在這個飽受內戰蹂躪的國家內，他在布隆迪政府和胡圖族武裝人員於2003年11月達成協議方面，起著主導作用。

後來，這位愛爾蘭總主教接獲被派往聖座駐古巴大使館的調任通知，他請求在布瓊布拉留任，因為他相信和平即將到來。在距離布隆迪首都不遠的途中，他的汽車遭數次槍擊。考特尼總主教是車內唯一被擊中的人，於2003年12月29日在醫院去世，年僅58歲。

2023年，考特尼總主教辭世20年後，加拉格爾總主教在梵蒂岡地下墓穴愛爾蘭小聖堂為這位大使舉行了追思彌撒。現今，在帕羅林樞機的見證下，整個布隆迪都紀念這位總主教，並要在他遇害的地方建立醫療中心。該項目於去年由布隆迪總統恩達伊施米耶（Évariste Ndayishimiye）宣布，奠基日期定於2025年8月14日。這一天，帕羅林樞機將主持紀念碑揭幕和醫療中心動工儀式。

聖座國務院在其X平台帳戶上公布了樞機的詳細行程。8月13日，帕羅林樞機與布隆迪主教舉行彌撒，隨後是私下會見。當天，他會與恩達伊施米耶總統進行會談，屆時將舉行主教團和政府之間幾份協議的簽約儀式。8月15日，帕羅林樞機將在穆蓋拉聖母朝聖地（Santuario Mariano di Mugera）主持彌撒，之後，訪問政治和行政首都基特加。

另一台彌撒將於8月16日舉行。隨後，帕羅林樞機將會見修生和男女修會會長。同一天，樞機將在聖座使館為考特尼總主教紀念碑主持揭幕儀式，並接見外交使團。

8月17日主日，帕羅林樞機將在可奇之母聖母朝聖地（Santuario Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt）主持布隆迪與聖座建交60週年紀念活動的閉幕彌撒。該朝聖地是在聖若望保祿二世1990年9月7日舉行感恩祭的同一地方修建的。

