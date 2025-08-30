教會的禧年：現代朝聖者與遊客指南

與歷史學家詹弗蘭科·莫斯科尼教授一同走入中世紀羅馬的街道小巷，探尋散落於過往的痕跡（二）。

（梵蒂岡新聞網）“現今時代的旅行者若想沿著昔日朝聖者的線路，從聖伯多祿大殿前往禧年朝聖的另兩座大殿，聖若望或聖保祿大殿，大可在聖神銀行路 （Via del Banco di Santo Spirito） 之後，不走新錢莊街（Via dei Banchi Nuovi），而是走老錢莊街（ Via dei Banchi Vecchi），因為後者與朝聖者路（ Via del Pellegrino）相連，通往羅馬市中心，花卉廣場（Campo dei Fiori）。不過，可惜的是，在沿途的維克托·厄瑪奴耳（Corso Vittorio Emanuele）大道上會看到一個十九世紀的裂口，這是為了應對羅馬首都的需要，自1871 年起就開通。”

著有禧年羅馬朝聖指南一書的卡西諾大學教授莫斯科尼（ Gianfranco Mosconi） 作了這番解釋。他接著說明，在老錢莊街的盡頭，也就是蒙塞拉托路（ Via di Monserrato） 的拐角處，卻敞開了一個寬闊空間。

“這是一處有趣點，因為我們終於來到了已改換名稱的朝聖者必經之路。事實上，這個路口的一邊是朝聖者路，另一邊是蒙塞拉托路，而朝聖者路顯然會讓人想到朝聖者經過這裡。有些猜測認為，這條街的名字實際上是源自一家客棧的名字，但即便如此，客棧的名字也是由朝聖者經過這裡而得名。”

滿街都是外地人的城市

蒙塞拉托路在某種程度上也與禧年朝聖者和其他人潮的流動有關。無論如何，對於遠道而來的禧年朝聖者必是如此，因為蒙塞拉托聖母堂是一個非常重要的加泰羅尼亞朝聖堂，它回應了朝聖者們的需求，使他們能找到與自己民族相關的收留和款待的場所，在那裡他們可以說自己的語言，並得到了解。

“這就是加泰隆尼亞人的國家教堂，現在則是西班牙人的。就如在羅馬的許多其他國家教堂那樣，教堂旁邊曾經也有一個收容所，一個招待所。在蒙塞拉托街道上，距離加泰隆尼亞人教堂不遠處，就是坎特伯里的聖多瑪斯教堂，這是英國人的國家教堂，建於中世紀，現在則是英國天主教徒的聖堂。

在這個社區內，再舉幾個例子，有德國人的聖母瑪利亞靈魂之母堂（Santa Maria dell'anima）、法國人的聖路易教堂（San Luigi dei Francesi）、納沃納廣場上的西班牙人的聖雅各伯教堂（San Giacomo degli Spagnoli），還有洛林人、勃根第人的教堂，甚至還有意大利各地區的聖堂，例如佛羅倫薩人的洗者聖若翰堂（San Giovanni dei Fiorentini），這是一座宏偉的大殿。建這座教堂是出於這個社群的聲望，或者更好說，是由於他們與銀行活動相關的經濟實力，我們之前已經提到過。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html