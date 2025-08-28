教會的禧年：沿著厄瑪奴耳二世大道的朝聖行程

與歷史學家詹弗蘭科·莫斯科尼教授一同走入中世紀羅馬的街道小巷，探尋散落於過往的痕跡（一）。

（梵蒂岡新聞網）今天，來到羅馬的朝聖者想要前往聖伯多祿大殿，大多都會沿著維克托·厄瑪奴耳二世（ Corso Vittorio Emanuele II ）大道前行，這是一條又長又寬的街道，建於近代，是羅馬歸併意大利王國之後立即建造的。然而，這條街道並不是為了幫助那些想要前往大殿的人，而是民族街（via Nazionale）的延伸，將具有古蹟和公共建築物的市中心與普拉提（Prati）地區連接起來。普拉提地區是一個新的資產階級社區，呈現出來的完全是世俗化面貌，在最初的設計時就受到梵蒂岡的公開批評，而且維克托·厄瑪奴耳二世大道的走向也遮擋了觀望聖伯多祿大殿頂端米開朗基羅圓頂的視線。

今天，正如我們所說，現代的旅行者走在擁擠的街道上，滿街都是汽車和噪音：與昔日寧靜的氣氛大相逕庭，那時只有店主的叫賣聲、工匠工具的摩擦聲或騾子和馬匹的蹄子在人行道上的拍打聲。

為現代朝聖者和觀光客的指南

莫斯科尼（ Gianfranco Mosconi） 教授是《禧年的羅馬：在今日羅馬重溫中世紀朝聖者的行程和想像的指南》（Guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali， Intra Moenia 出版）的作者。在他的陪同下，我們重新走上朝聖者們實際走過的古道。他建議那些為禧年而來羅馬的朝聖者們走另一個行程：文獻學的、引人入勝的，而且肯定更令人興奮的線路。

莫斯科尼是卡西諾大學 (University of Cassino and Lazio Meridionale) 的希臘歷史學教授，也是一位熱心的羅馬探險家，他描述城市景觀，以想像力重現這些街道在中世紀和文藝復興時期的面貌。他說：

“我們現在位於新錢莊街（ Via dei Banchi Nuovi ），這是朝聖者前往中世紀羅馬的核心、基點方向的主要軸線之一，從天使橋（Ponte Sant'Angelo） 轉向聖伯多祿大殿的方向。新錢莊街是一條與老錢莊街（ Via dei Banchi Vecchi ）形成岔口的軸線。”

16 世紀初，這兩條街道的名字確定了鑄幣廠的新址，它取代了較老的 “舊”鑄幣廠。另一方面，“錢莊” 這個名字暗指銀行，莫斯科尼補充說：

“因為朝聖者尤其需要大量的貨物、食品和產品，還需要將自己的錢存入、兌換硬幣，以及可能獲得的貸款。換句話說，帶著錢在街上轉的確不安全，因此這裡就成了銀行和銀行家的區域。此外，這裡滿街都是 15 世紀末、16 世紀初由佛羅倫薩銀行家建造的典雅建築物”。

莫斯科尼教授強調，這並非巧合。

“離這裡不遠的地方就是佛羅倫薩的聖若望區（ San Giovanni dei Fiorentini），這個區域也是極為重要的交通軸心，正如如略二世（Giulio II）的美麗碑文所顯示的，稱讚街道的存在，它們為這個地區的朝聖者創造了可靠的通道。”

