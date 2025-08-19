殘疾人士慶典：同理心與理解

一位每日致力於幫助殘疾人的義工表示：“在打破建築上的障礙之前，我們必須先打破心理上的障礙。”今年4月底舉行的一項禧年慶典非常感人，就是禧年殘疾人士慶典。這項活動雖然已經結束，但引人深思的見證留在我們心中。

（梵蒂岡新聞網）存在與能夠存在、成為與能夠成為，在它們之間只有一線之隔。4 月 28 日和 29 日舉行的禧年殘疾人士慶典具有一項極特殊的任務，就是將這條分隔線轉換成一條連接、共融、融入的線。簡而言之，借用方濟各教宗非常喜歡說的一句話，這是架起一座建立關係的橋樑 ，將那些過著所謂“正常”生活的人與那些每天都要面對挑戰的人連接起來，這些挑戰有殘疾人自身的，也有周遭現實生活造成的。

消除偏見

儘管人類在今日已經取得了許多進展，但殘疾人的生活仍受到偏見和禁忌的困擾。71 歲的碧安卡·瑪利亞·莫約利（Bianca Maria Moioli） 女士指出：“在打破建築上的障礙之前，我們必須先打破心理上的障礙！”她是羅馬“伯達尼之家”（Casa Betania）的義工，該組織於 1993 年由多爾菲尼（Dolfini）夫婦成立，為接待處在困境的婦女、青年和兒童。隨後，在款待合作團體（Cooperativa l’Accoglienza）的協助下，又成立了三所兒童之家，也接待嚴重殘疾的兒童。

同理心與理解

碧安卡·瑪利亞向梵蒂岡媒體講述了她的經歷，年輕時加入了童子軍，一直關注團結互助的課題，這些使她日後自然而然地投入了義工的服務。她說：“2018年我退休了，於是我決定投身於照顧殘疾人的工作。我在我三個孩子的朋友中認識了一些殘疾人士，與他們的相處都很融洽。因此，我希望能夠更瞭解他們的困難，因為殘疾會使人改變生命。”

這位女義工毫不掩飾最初的障礙：“在工作領域摸爬滚打這麼多年之後，我以為自己已具備必要的經驗，對一切都瞭若指掌。然而，我還沒有準備好。例如：我是個開朗的人，說話聲音高，喜歡熱情擁抱......但我的這種舉止有時會嚇到我所協助的殘疾人士。隨著時間的延續，我明白了謙虛、設身處地為他人著想、認同他們感受的重要性。我得到的最大教訓正是：你總能從別人身上學到些什麼。”

義工不僅是提供服務，也是感情的積累

近7年來，碧安卡·瑪利亞一直在協助有認知障礙的人，努力幫助他們與社會交往。從 2018 年至今，她積累了許多記憶，特別提到其中的一個：“不久前，我遇到了兩個曾在‘伯達尼之家’協助過的兩名青年，他們現在住在醫療協助之家（ RSA ），年滿 21 歲的殘疾人士會被轉送到那裡。他們看到我並認出我！他們還記得我！這讓我明白，義工不僅是提供服務，也是而且更重要的是給予愛，是存留下的親情。”

接著，這位女義工說到融入及包容的複雜性。她的語氣變得激動：“對殘疾人士仍有許多偏見，只有言語似乎有所改善，今天不再說‘殘廢人’。在年輕人當中出現一些希望，他們對這個問題比較敏感、也比較關注。但仍然很不夠。”

抵拒“丟棄文化”

碧安卡·瑪利亞接著說，似乎普遍存在的是一種“丟棄文化”，摒棄那些沒有效率、不出產品的人。她的聲音帶著一絲哀傷說，方濟各教宗曾多次譴責這種文化，“我經常聆聽他的聲音，他列舉了許多錯誤的態度，將弱者和邊緣化的人放在關注的中心。他的確是慈悲的教宗”。

27 歲的路加·巴利沃（Luca Baglivo）也是“伯達尼之家”的義工，在那裡服務已有5年。他也談到方濟各教宗說：“去年 12 月 24 日晚上，我們在電視上觀看直播聖伯多祿大殿聖門開啟的節目。我們和每天協助的孩子們在一起。當他們看到教宗時，驚呼起來：‘他坐在輪椅上，和我們一樣！。那天晚上，我學到了認識脆弱的重要性，因為這是我們生活經歷的一部份。”

埃米利亞諾的故事

電話訪談被一個聲音中斷：“你好！我叫埃米利亞諾（Emiliano）。” 這個名叫埃米利亞諾的孩子今年21歲，患有脊柱裂症並在認知上輕度遲鈍。他說完這句問候語，就放下了電話。路加講述了這個孩子的故事 。埃米利亞諾一歲多時就來到了“伯達尼之家”。他在這裡漸漸長大，也實現了許多目標。“今天，他可以做同齡人所做的事，雖然使用的方式顯然有些限度。對他來說，完成一段漫長的初診過程也很重要：例如，最初他的身體表現出抗拒，不願意接受治療。現在他卻能自己洗漱，這是他感到極為自豪的成就”。

創意思維

路加在訪談中經常提到“創意”一詞：它是繞過殘疾人生活中無數障礙和缺陷的重要工具。他說：“有一次，我們帶‘伯達尼之家’的一些孩子到外面的餐館用餐。其中有一個女孩有嚴重的吞嚥困難。我們請廚師把她那份菜餚全都攪拌成面泥狀，這個問題就解決了。”這個簡單的解決方案，事實上很有創意，讓大家都能歡聚在一起，在共融中彼此分享。

殘疾人士應得到注視

路加接著強調，“殘疾人的世界促使我們思考許多問題，因為差異是生活中的‘大師’”。主要的詢問與未來有關：殘疾人離開“伯達尼之家”後，只有兩個可能性：或是被收入醫療協助之家，或是進入一種完全自立的生活，這是一個非常難以達到的目標。路加指出，“沒有機構能夠收容那些處在半途的人，即半自立的人”。他提出最後，也是最重要的一點：“殘疾人士應得到注視。他們不是‘超級英雄’，但他們需要感到’被看見‘、被考慮到，與眾人平等。”

