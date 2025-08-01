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Preparativi al Circo Massimo per la Giornata Penitenziale di domani, uno degli eventi del Giubileo dei Giovani Preparativi al Circo Massimo per la Giornata Penitenziale di domani, uno degli eventi del Giubileo dei Giovani  (ANSA)
梵蒂岡
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青年禧年“懺悔日”：羅馬大競技場設置200個吿解亭

8月1日上午10點半至下午6點，羅馬市中心的大競技場成了一個露天吿解亭，讓禧年活動的參與青年能領受這項聖事。在此機會上，“天主教青年教理基金會”分發1萬冊有關和好聖事的書。

梵蒂岡新聞網）對於來到羅馬參加青年禧年活動的年輕人來說，8月1日是領受和好聖事的一天。在此機會上，在羅馬大競技場設置了200個吿解亭，當天上午10點半至下午6點，有一千名司鐸將輪班為他們聽告解。

講意大利語、西班牙語、英語、法語、葡萄牙語和波蘭語的朝聖者會發現，他們各自語言的吿解亭一整天都有司鐸在此聽告解。而講德語、匈牙利語、斯洛伐克語、韓語和中文的朝聖者，則可以在特定的時間段到為他們提供的吿解亭去與天主修和。

在“懺悔日”當天，“天主教青年教理基金會”的20名義工會分發1萬冊有關懺悔的《天主教青年要理》書。這特別版本的書籍是在青年禧年的機會上發行的，有意大利文、英文、法文和德文四種語言。《天主教青年要理》於2014年首次出版，並為2025年禧年的青年慶典推出增訂本，目的是幫助所有青年準備好心靈去領受和好聖事。新版本中包含良心省察、告解的意義，以及一些適用的祈禱。

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2025 Aug 01, 10:11
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