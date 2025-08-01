青年禧年“懺悔日”：羅馬大競技場設置200個吿解亭

8月1日上午10點半至下午6點，羅馬市中心的大競技場成了一個露天吿解亭，讓禧年活動的參與青年能領受這項聖事。在此機會上，“天主教青年教理基金會”分發1萬冊有關和好聖事的書。

（梵蒂岡新聞網）對於來到羅馬參加青年禧年活動的年輕人來說，8月1日是領受和好聖事的一天。在此機會上，在羅馬大競技場設置了200個吿解亭，當天上午10點半至下午6點，有一千名司鐸將輪班為他們聽告解。

講意大利語、西班牙語、英語、法語、葡萄牙語和波蘭語的朝聖者會發現，他們各自語言的吿解亭一整天都有司鐸在此聽告解。而講德語、匈牙利語、斯洛伐克語、韓語和中文的朝聖者，則可以在特定的時間段到為他們提供的吿解亭去與天主修和。

在“懺悔日”當天，“天主教青年教理基金會”的20名義工會分發1萬冊有關懺悔的《天主教青年要理》書。這特別版本的書籍是在青年禧年的機會上發行的，有意大利文、英文、法文和德文四種語言。《天主教青年要理》於2014年首次出版，並為2025年禧年的青年慶典推出增訂本，目的是幫助所有青年準備好心靈去領受和好聖事。新版本中包含良心省察、告解的意義，以及一些適用的祈禱。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html