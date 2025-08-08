德國司鐸三天三夜騎自行車募款，幫助絕症病童

德國諾瓦克神父三天三夜騎自行車，行經大約1600公里，從德國來到羅馬，為的是給下薩克森州錫克市兒童臨終關懷醫院募款。這位神父在本月6日的公開接見活動中與教宗會面，並向他講述了這項義舉。

（梵蒂岡新聞網）德國不來梅（Bremen）的諾瓦克（Pawel Nowak）神父從該國希德斯海姆（Hildesheim）騎自行車來到意大利羅馬。他日夜不分騎了整整三天之久，這並非僅僅是為了體育運動，而是為了行愛德。這項舉動的目的是籌集善款來幫助下薩克森州錫克（Syke）兒童臨終關懷醫院。在諾瓦克神父到達羅馬時，捐款專用的銀行帳戶已收到7千歐元的善款。這位德國神父說，其他善款將通過匯款直接捐贈給兒童臨終關懷醫院。

這幾天，幾輛汽車如同“守護天使”那樣保護諾瓦克神父。他的不來梅團體的幾個成員支持他。黑爾曼（Veronika Hellmann）女士講述說：“只有在他需要時，我才會向他提供我們的幫助。”一路上，他們開著車陪伴諾瓦克神父，並在約好的地方給他提供食物、飲料和他所需要的一切。比方説，有一天，他需要備用的自行車輪胎。

伊格納托維克茨（Jagoda Ignatowicz）與她的家人也加入了陪伴者的行列。他們在意大利加爾達湖遇到了諾瓦克神父，然後一路開車陪同他直到羅馬。這個17歲的女孩講說：“對我而言，這是一次難忘的經驗。我從未想到這樣的事會發生，幾天幾夜不睡，還有其他一切。”

8月6日，在週三公開接見活動中，諾瓦克神父向教宗良十四世講述了他的這項義舉。與教宗見面後，他高興地向本新聞網說：“我見到了教宗本人，公開接見活動結束時，我與他握手並寒暄了幾句。”教宗是體育愛好者，他被這位神父的義舉所打動。當他得知諾瓦克神父連續三天三夜沒有闔眼、騎著自行車來到羅馬時，立刻想跟這位神父一起拍張自拍照。在會面時，諾瓦克神父也將兒童臨終關懷醫院孩子們的禮物呈給教宗。教宗感謝他並向這位司鐸、他的堂區，以及病童和他們的家人頒賜降福。

就在全身肌肉還在酸痛時，這位喜愛運動的司鐸已經開始計劃他的下一個兼顧體育和愛德的挑戰。他說：“我在羅馬會停留到9日週六早上，然後出發去奧地利。我想在那裡參加一場比賽，一場真正的比賽，這是我生命中的第一場比賽，並有一個雄心勃勃的目標：這賽事是超級自行車世界錦標賽、‘環奧地利賽’。”這位39歲的司鐸迫不及待地想再次迎向挑戰。他將在奧地利參賽，為不來梅兒童癌症基金會募款。

