假消息滿天飛！福傳要熱忱，也更要明智

（梵蒂岡新聞網）隨著福傳的步伐踏入數字世界，不少神父、修女和熱心教友與本新聞網聯繫，期盼核實他們在網絡上讀到的教會新聞，尤其是有關教宗和聖座的消息。本新聞網一方面喜聞樂見這份求真精神，另一方面苦於無法逐一澄清解釋，因此撰文做出普遍的回覆。

互聯網常出現的幾種假消息，不外乎是教宗要求以特定禱詞的通功代禱、頒布或廢除特定法令等等。本新聞網提醒您，若您看到某篇網絡文章言之鑿鑿地描述教宗的特定要求，請前往聖座官方網站查證。關於教宗的講話、信函和文告，您可以在本新聞網網站（www.vaticannews.va/zht；www.vaticannews.va/zh）上查詢新聞版本；在www.vatican.va上，收錄了多種語言的全文版本；在聖座福音傳播部信仰通訊社的網站（https://www.fides.org/zh）主要網羅了各地教聞。

此外，地方教會的媒體也如實傳播有關教宗和聖座的消息。比方說，中國大陸的信德網、香港的公教報、澳門的號角報、台灣的天主教週報、新加坡的海星報，以及馬來西亞的先鋒報等等，都是可靠的地方教會消息來源。

在網絡世界裡福傳，不僅需要熱忱，更要明智地勤於核實消息的真假。網絡文章的點讚和轉發，不費吹灰之力。有時我們看到一篇文章似乎立意良善，卻可能暗藏風險，不僅不利於我們靈魂的得救，而且可能會害我們變成“傳謠”的幫兇。為此，我們邀請大家在轉傳信仰文章時，機警如蛇、純樸如鴿。

最後，我們請讀者和聽眾朋友們諒解我們無法逐一回覆來信的難處。本新聞網的職責在於即時發布有關教宗與聖座的重大消息，特別是攸關普世教會生活的大事。在有限的人力資源下，我們力求儘快發表中文新聞，因此還請各位主動上網查詢，與我們一起傳播正確的消息。

