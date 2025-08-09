意大利卡拉布里亞考古新發現

由宗座基督徒考古研究所推動、卡坦扎羅－斯奎拉切總教區支持的五年期計畫的挖掘工作剛剛結束。此次考古出土了一座屬於羅馬古典時代晚期的鄉村別墅遺跡，為地中海地區這一時期的聚落形態，及與卡西奧多羅斯相關的歷史與宗教背景，開啟了前所未有的研究新視角。

（梵蒂岡新聞網）在意大利卡坦扎羅省（Catanzaro）斯奎拉切地區（Squillace）的切拉索（Ceraso）土地上，一個極具研究價值的考古前景正逐漸浮出，豐富了人們對於斯奎拉切與斯塔萊蒂（Stalettì）之間地區對晚古時期聚落的認識。由宗座基督徒考古研究所的卡斯蒂利亞（Gabriele Castiglia）和貝諾奇（Domenico Benoci）兩位教授，在卡坦扎羅－斯奎拉切總教區的支持下，帶領一支由意大利與國際青年研究人員組成的團隊，進行了一項考古挖掘工作，發現了一座屬於羅馬古典時代晚期的鄉村別墅遺跡，該別墅從公元2世紀到6世紀一直有人居住。

2025年7月結束了考古挖掘工作，這次出土的別墅遺跡勾勒出了一個羅馬古典時代晚期鄉村聚落的輪廓：由包括長度超過30米的圍牆，以及與浴場設施相連的附屬房間組成。浴場區域出土的文物最為豐富：有用於加熱三個房間的火爐灶（praefurnium）和溫水浴室（calidaria），還有陶瓷製品以及使用痕跡，這些證據都指向該建築物存在的時間約在公元2至6世紀之間。此外，在此建築的後期居住階段發現了一具10歲左右小孩的墳墓，隨葬品只有一件可追溯至6世紀的帶扣。貝諾奇解釋道：“這給我們提供了關於羅馬古典時代晚期別墅居住及荒廢的重要線索。”

從建築學的技術角度來看，這座別墅至少有兩個建造階段。第一階段，其巨大的圍牆以形狀不規則的石塊和灰漿砌築而成。而浴場區則屬於後期建造，是用整齊的磚塊砌築而成。地面供熱系統（類似於現代的地暖供熱）的地基牆體由粗石砌成。此外，在別墅廢棄層中還發現了非洲的陶器，顯示當時卡拉布里亞、西西里與北非之間已建立起範圍廣泛且穩固的商業網絡。

在該區域，一直以來在羅馬古典時代晚期鄉村遺址的分布圖上屬於“空白地帶”。如今，這座別墅遺跡的出土，對卡拉布里亞地區的考古研究格外重要，它揭示了古典時代晚期的一段歷史，而這段時期的歷史，長期以來被過去的研究所忽視。

未來將展開更多的考古挖掘工作，並將研究範圍擴大至卡西奧多羅斯（Cassiodoro） 直接相關的遺址方面。未來目標之一，是對位於斯塔萊蒂的科帕內洛（Copanello） 聖馬蒂諾（San Martino）小教堂進行地層研究，此地被認為是韋華利隱修院（Vivarium）可能的位置之一。在這個遺址中，於20世紀50年代出土一具特殊石棺，石棺上用希臘文和拉丁文刻著這位偉大人物卡西奧多羅斯的名字，根據推測，該遺址很可能就是他的長眠之所。

