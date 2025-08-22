禧年的義工：為我們也是重新發現靈修生活的一段時期

協助朝聖者前去跨越聖門的青年們也要向我們說幾句話。他們都證實這次的經驗使他們變得富饒：與人相遇、為他人服務、在共同的計劃中並肩合作。

（梵蒂岡新聞網）綠色的坎肩外套映照著庇護（Piazza Pia）廣場上清晨的陽光，朝聖者的隊伍走近詢問處。不久之後，領隊就收到木製十字架。一個微笑、一個示意、一首聖歌宣告開始朝聖行程，信眾們便在十字架的引領下，沿著和解大道朝著聖伯多祿大殿行進，走向聖門，而另一個朝聖隊伍隨後走近，在通往禧年路線的入口處祈禱。這是聖年的義工們日常的辛勤工作，他們是一支無聲的“軍隊”，細心、謹慎，由 22,000 名來自 50 多個國家和各大洲的信徒組成：青年和成年人都有，他們志同道合，都渴望為他人付出自己的心力，將信仰轉化為具體的行動。促使他們來到這裡的原因不盡相同，有些人受到了一種重新發現的靈性的激勵，另有些人藉此將個人危機轉化為好時機，再有些人則希望在這些平凡的舉動中重新發現天主。

一道分水嶺

這些都是在聖年選擇到羅馬當義工的人的故事，雖然各不相同，但都是發自心底而且極具說服力。24 歲的福斯蒂娜（Faustina）是意大利威尼斯地區卡奧萊市鎮的青年，她講述說：“對我來說，這的確是生命中的一個階段。當我在電視上看到關於禧年義工的報導時，我的內心有所感觸。我經歷了一段艱難的時期，抑鬱的心情使我遠離他人，不再走出家門。”

這個女青年最近幾年來對任何事都沒有興趣，以致中斷了大學文學系的課程。後來，她發現了“信仰和人的美妙”，漸漸讓重新發現的熱情和堅定的信念進入自己心中。與堂區司鐸若瑟（Giuseppe）神父的接觸，使福斯蒂娜得到了所需的動力，她得以翻開人生新的一頁，拋下困難的時刻，尋找新的意義。

她補充說：“我開始了一條治癒的行程，慢慢地我重新找到了熱情和對人的信任。我意識到信仰能是很奇妙的東西。之後的5 月 8 日，隨著冒出的白煙，陣陣歡呼聲傳入梵蒂岡大殿內，當時我正在那裡。這個時刻對我來說至關重要：我從未料到會在羅馬經歷如此重要的時刻，而羅馬一直是我心中的城市。”

服務能滋養希望

福斯蒂娜與其他90位義工住在“希望之家”，在那裡的每日生活中充滿共融的意義。來自阿根廷布宜諾斯艾利斯省的義工奧斯定（ Agustín） 也講述了他的感覺。這位 28 歲的青年戴著眼鏡、鬍子略為蓬鬆、手腕上戴著許多個手鐲。他熱情地談起他作為文學老師參加慈幼會青年運動的情形，強調他對義工服務有某種熟悉感。他說：

“參加禧年工作的決定並非一時衝動，而是在多年來逐漸成熟的一種啟迪的結果。我曾擔心這項工作會成為一次旅遊的機會，而不是與信仰重新聚合的時刻。相反地，我感受到每個人都被這個經驗深深地感動，我個人也是如此。”

對奧斯定來說，與朝聖者及其他義工的互動成了添加“汽油”，“是為滋養希望而充電”。他闡明“與天主相遇的最佳體驗就是在這些微小的時刻”。這位阿根廷青年還不知道，當他在青年慶典結束後，於八月初返回家鄉時，生活將會是怎樣的，但他確定，他將永遠帶著這樣的意識，“面對各種困難，最好的回應是團體的：我們不可忘記大家一起應對挑戰的重要性”。

從台灣到羅馬學習成為團體

來自台灣的義工喜悅（ Allegra） 也指出這個“經歷”具有轉化的力量。這位 30 歲的女青年是“共融與釋放團體”的成員， 5 月份已經來到意大利北部城市烏爾貝。她成年皈依基督信仰，將這信仰視為脆弱而珍貴的禮物，藉著純樸的笑容、在給予人安慰的言語中予以守護。她會說中文、英文和意大利文，憑藉語言能力她能為數以百計的信徒提供基本的幫助，這也讓她體驗到禧年是“重新發現靈性幅度和團體意識的一段時期”。她承諾“我將帶著這些價值返回台灣”。喜悅表明，一旦回到家鄉，她就隨時準備好，成為“體驗羅馬街頭和大殿的靈性使者，這是搭建橋樑的必要條件：信仰就是關係、相遇。即使是最短暫的一瞥，也能成為提供服務的召喚”。

