基督徒青年發表精神宣言，重振歐洲的靈魂

聖座新聞室召開新聞發布會，介紹《歐洲基督徒青年宣言》。此倡議的靈感是源於青年們從羅馬出發，以耶路撒冷為終點的朝聖計劃，旨在重振歐洲基督徒的身份與希望。

（梵蒂岡新聞網）“羅馬’25 — 聖雅各伯之路’27 — 耶路撒冷’33”是一項由一群青年發起的朝聖計劃，並於7月1日在聖座新聞室舉行的新聞發布會上，作為《歐洲基督徒青年宣言》的一部分進行了介紹。

此倡議包含朝聖、福傳與治癒，旨在“重振歐洲的靈魂”，即重新點燃那常常失落的希望，正如教宗方濟各在《望德不叫人蒙羞》禧年詔書中所寫的那樣。

因此，參與者們渴望向世界宣告，每個人，特別是在困難與掙扎的時刻，都能夠與“美、真理、以及基督的聖愛”重新連結。

作為聖座福音傳播部推動的牧靈與福傳進程的一部分，同時也為禧年青年慶典做準備，“歐洲基督徒青年”將於2025年8月1日，星期五，在羅馬台伯河畔聖母大殿宣讀此宣言，為該倡議正式拉開序幕。他們將於2027年繼續前往聖地亞哥·德·孔波斯特拉，並於2033年抵達耶路撒冷。

一項與眾人對話的運動

在新聞發布會上，聖座新聞室主任布魯尼（Matteo Bruni）解釋說，《基督徒青年宣言》不僅僅是一項“活動”，更是一場運動，旨在與所有歐洲青年談論他們的信仰，這信仰對於歐洲大陸，有著舉足輕重的意義。

西班牙帕倫西亞教區的加西亞迪亞主教（Mikel Garciandia）強調了此“創舉”的重要性。他表示，迫切需要將此計劃進行推廣，並使其最終願景，即一個真正基督化的歐洲，得以圓滿實現。

歐洲主教團委員會秘書長阿米拉蒂神父（Antonio Ammirati）回應教宗方濟各的教導，表示“不要只做一名遊客，而要穿上朝聖者的涼鞋”，並指出今日的青年身上懷有非凡的希望。

博爾戈諾沃蒙席（Graziano Borgonovo）補充說，朝聖的本質是一種召叫，“我們選擇踏上旅程，因為跟隨基督並不意味著停滯不前……”。聖地牙哥總主教費爾南德斯（Francisco José Prieto Fernández）則引用了聖若望保祿二世教宗的教導，敦促青年們聆聽上主的召叫。

尋求意義與價值的青年

最後，“羅馬’25 — 聖地牙哥’27 — 耶路撒冷’33”計劃國際委員會的青年代表兼發言人維加斯（Fernando Moscardó Vegas）表示，此宣言完全是年輕一代尋求意義與價值的成果。維加斯說道，“基督是生活的，如果歐洲願意聆聽，便能找回其靈魂”。他引用聖奧斯定的話：“主啊，祢為祢自己而創造了我們，除非在祢內，我們便得不到安息。”他解釋說，這份《宣言》的誕生，源自一個新世代對信仰的呼喚，他們勇於追尋更高的價值。

最後，他總結道，此倡議絕不能僅僅被視為一項宣傳活動，而應被看作一場先知性與傳教性的革命，標誌著一種深刻的，具有變革性的，朝向基督的回歸。基督徒青年深知，他們有聖母的陪伴，她毫不猶豫地說了“是”。因此，那曾一度成為歐洲象徵的“靈性利劍”，再次指向天國，揭示了就如瑪利亞的“是”一樣，我們也能轉向基督，尋回我們生命中丟失的部分。

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