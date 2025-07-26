梵蒂岡媒體部門聖伯多祿廣場工作站啟用：接近禧年朝聖者

聖伯多祿廣場貝尼尼廊柱下的工作站7月25日上午正式啟用，進行首次實況廣播。這個工作站供梵蒂岡電台－梵蒂岡新聞網、羅馬觀察報等梵蒂岡媒體單位使用。

（梵蒂岡新聞網）聖伯多祿廣場貝尼尼廊柱下的工作站於7月25日上午8點10分首次進行實況廣播，節目名稱是「梵蒂岡電台與你們同在」。這個工作站供梵蒂岡電台－梵蒂岡新聞網、羅馬觀察報等梵蒂岡媒體單位使用，是個相遇的空間和提供多語言訊息的地方。

「聖父教宗之友」的捐獻

這個工作站的設置是為了更接近禧年朝聖者，為他們提供信息服務。同時，它也有助於今年9月份更好地講述真福弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）和阿庫蒂斯（Carlo Acutis）的封聖大典。因著梵蒂岡城國政府的授權和「聖父教宗之友」恩人們的經濟支持，這項舉措得以實現。

望德之火

聖座傳播部部長魯菲尼（Paolo Ruffini）表示，這個工作站證明了小火花也能點燃望德的大火炬。「在世界如此令人失望的時刻歡慶希望的禧年，本身就是一個強而有力的訊息，即：絕不可丟失希望」。

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