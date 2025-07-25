梵蒂岡新的電子商店上線：郵票和錢幣配送至全球各地

梵蒂岡城國政府推出新的電子商店，讓世界各地的郵票和錢幣蒐集者及愛好者都能在線上購買梵蒂岡城國的官方商品。在產品製造和材料選擇方面，都遵循梵蒂岡城國關於可持續發展和整體生態的承諾，採用保護環境的解決方案。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡城國政府於7月24日推出有關銷售郵票和錢幣的新電子商店，網址是www.cfn.va。從現在起，世界各地郵票和錢幣的蒐集者及愛好者都可以在線上直接購買梵蒂岡城國的官方商品。

目前在該網站上可找到方濟各教宗、2025聖年、宗座出缺期和教宗良十四世牧職期間發行的錢幣和郵票。整個銷售系統已經重新設計，以確保信息更加透明、操作更加容易。在升級換代的過程中，格外關注的焦點之一是環境的可持續性，因此在產品製作和材料選擇方面，採用了保護環境的解決方案。從包裝到信息通知，每個元素的設計理念都是以減少環境影響為本，優先選擇可回收材料，做出負責任的行動。這一切都遵循了梵蒂岡城國關於可持續發展和具體生態轉型的承諾。

隨著新電子商店的上線，之前沒有註冊的使用者也能註冊賬戶，讓操作更加便利。新的註冊程序有助於梵蒂岡在郵票和錢幣的銷售方面加強對個人信息的保護，並引進實際工具來保障更大的透明度和監管。其目的是讓每一個人都能在數字環境得到安全、負責且完全符合更高標準的體驗。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html