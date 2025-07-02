聖座國務卿帕羅林樞機：為教會的合一和普世性做見證

6月29日，正在日本訪問的聖座國務卿帕羅林樞機與日本主教們共同主持彌撒聖祭，慶祝聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮。

（梵蒂岡新聞網）在當今的背景下，“生活的每個層面：文化、種族、經濟利益、政治、社會地位，似乎是分裂的根源，但我們的團結是基督門徒向世界表現出最偉大和真實的見證”，這是聖座國務卿帕羅林樞機在大阪的聖瑪利亞主教座堂，與日本主教們一起慶祝聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮彌撒中的講道所強調的。樞機表示，儘管兩位大聖人“在教育和性格上的各異”，但卻能活出“一種全新而深刻的兄弟情誼，這是源於他們在基督內的共同身份”。之後，藉由他們的宣講和最終為信仰的見證，“誕生了羅馬的初期教會，也就是當今遍佈世界天主教團體的母親教會，同時她在愛德中引導、並在信德中堅固這些團體”。

聖伯多祿和聖保祿

樞機就聖伯多祿所獲得的“磐石新身分”，即伯多祿的首席職務指出，此職務應理解為“是一種服務，而非統治”。樞機表示聖保祿是“外邦人的宗徒，他並不誇耀自己，而是讚頌那在他內工作的基督”，保祿的“個人非凡旅程，完全是為了基督的身體教會服務，他為了傳福音，奉獻了一生”。

兩位宗徒代表者合一與普世性

接著，樞機講道，伯多祿的形象“使人想起信仰的合一”，正是這合一，使教會內的萬民“超越自身的特殊性，共同轉向那唯一的真天主”。因此，樞機呼籲大家要“要彼此細心守護與聖伯多祿繼承人之間合一的恩典”。而保祿則使人想起“教會的普世性，她是一個獨一無二的大家庭，我們都是天主的子女”。為此，帕羅林樞機表示他的這次出訪，正體現了“教會普世性的生動形象”。

最後，樞機邀請在場的信眾，要張開雙臂，歡迎到來的外國人，與他們分享這旭日之國“令人驚嘆的文化之美和它的豐富性”，作為回報，他們也能為信仰的經驗“提供活力與新意”。

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