聖座國務卿：教宗唸出的名字裡，蘊含了加沙所有遇難者

聖座國務卿帕羅林樞機向本新聞網談論加沙慘案：「讓我們祈求這場悲劇得以結束。」

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月20日在主日三鐘經祈禱活動中，唸出了三天前在以色列對加沙聖家堂的襲擊中三名罹難者的名字，但這些名字裡其實蘊含了加沙的「所有受害者」。聖座國務卿帕羅林樞機向本新聞網如此表示。

帕羅林樞機此時正在意大利北部特倫蒂諾大區度假。他於20日主日向本新聞網強調，「聖父教宗今天在三鐘經祈禱活動中念及這幾天在加沙發生的悲慘事件，並且渴望明確地紀念幾名罹難者。顯然，這些遇難者的名字裡蘊含了加沙悲劇的所有受害者」。

樞機指出，他們「彼此之間絕對毫無區別，人人都遭受了不可接受的暴力，每一個都是必須盡快結束的衝突的受害者。我們將他們放在我們心中，切切實實地在心裡感受到他們的臨在。為了所有人，為了每一個人，我們向上主祈求和平，而且尤其因著他們的犧牲、他們的流血，也祈願這場悲劇得以結束」。

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