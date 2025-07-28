中文彌撒：青年禧年慶典歡迎彌撒和閉幕感恩祭

（梵蒂岡新聞網）讀者、聽眾和觀眾朋友好！專屬於青年的禧年慶典將於本週在羅馬隆重登場，聖座福音傳播部代理部長要為青年主持歡迎彌撒，教宗也將親自為此主持閉幕感恩祭。本新聞網將中文直播這兩件盛事。

歡迎彌撒將於羅馬時間7月29日晚上7點在聖伯多祿廣場舉行，您可以於北京時間30日凌晨12點55分開始參與中文直播的彌撒，網址是：https://www.youtube.com/live/0AjcdJdTWPo。

閉幕感恩祭則將於羅馬時間8月3日上午9點在羅馬托爾維爾加塔舉行，彌撒結束時，教宗將帶領眾人誦念《三鐘經》。您可以從北京時間同一天下午2點55分開始參加這台彌撒，中文直播網址待定。

此外，您也可以通過互聯網參與，前往梵蒂岡新聞網的中文頁面，查看詳情。簡體中文網址是：https://www.vaticannews.va/zh；繁體中文網址是：https://www.vaticannews.va/zht。

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