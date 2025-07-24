青年禧年慶典：羅馬迎來聖年「最受期待的時刻」

聖座新聞室召開記者會，介紹將於7月28日至8月3日舉行的青年禧年慶典，屆時來自146個國家的參與者將齊聚在羅馬。菲西凱拉總主教表示，將在精神上尤其「擁抱」戰爭地區。意大利部長會議副秘書長曼托瓦諾：讓我們在青年的「重大抉擇」上予以幫助。

（梵蒂岡新聞網）羅馬即將迎來聖年「最受期待的時刻」，向全世界和慘遭衝突蹂躪的地區敞開，讓每個青年都能與同齡人彼此交流，感受到「擁抱」。聖座新聞室7月23日上午召開記者會，介紹將於7月28日至8月3日在羅馬舉行的青年禧年慶典，聖座福音傳播部代理部長、聖座的禧年事務負責人菲西凱拉總主教在記者會上如此表示。

當天出席記者會的還有意大利部長會議副秘書長曼托瓦諾（Alfredo Mantovano）、羅馬市長兼意大利政府聖年事務特別專員瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）、拉齊奧行政區副主席安傑利利（Roberta Angelilli）女士、羅馬省督詹尼尼（Lamberto Giannini），以及民防局局長奇奇利亞諾（Fabio Ciciliano）。

菲西凱拉總主教：青年從146個國家而來

負責禧年事務的聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教解釋道，青年的禧年慶典是聖年「最受期待的時刻，因為參與最為踴躍」。朝聖者來自146個國家，六成八從歐洲而來，然後才是其他大洲。總主教特別提到從戰爭地區而來的青年，例如：黎巴嫩、伊拉克、緬甸、烏克蘭、以色列、敘利亞和南蘇丹，從而在精神上「擁抱」全世界的青年。

總主教感謝意大利政府「每天投入」活動的籌劃，緊接著他說明了日程安排。7月28日週一，首批抵達的朝聖者將有50萬人。為了接待他們，動員了270個堂區、400個學校場地、40個校外活動場所、民防局宿舍、體育中心和家庭。當天恰好是數字領域傳教員禧年活動開幕日。在青年的飲食休憩方面，設置了20個專門地點，參與者可以領取午餐和晚餐。

「與城市的對話」將於7月29日展開，也就是從週二至週四在羅馬多個廣場將舉辦70場活動。8月1日是「懺悔日」，2百名司鐸要在羅馬市中心的大競技場（Circo Massimo）聽告解。為了應對高溫，那裡會搭設多個大帳篷，神父則會每隔兩個小時輪班一次。

托爾維爾加塔的場地將於8月2日上午9點開門，展開樂團表演和團體活動，直到晚上8點半與教宗良十四世一起舉行祈禱守夜禮為止。在這機會上，來自意大利、墨西哥和美國的三名青年會向教宗提出疑問，教宗將分別以意大利語、西班牙語和英語回答。

菲西凱拉總主教也感謝聖座傳播部製作了Vatican Vox應用程序，並感謝梵蒂岡電台以8種語言提供翻譯和解說。另外，聖座與意大利民防局也撰寫了一份手冊，裡面提供了一切應當知道的指示，好能平安順利地參加此項活動。

曼托瓦諾：世界青年大聚會的無價之寶

意大利部長會議副秘書長曼托瓦諾在記者會上首先提到，他的子女參加了世界青年節後，「眼睛裡綻放光芒」。為了回應這份熱情，眾人付出心力，讓「無價之寶」得以浮現，這寶藏不僅為朝聖者本身，「對於朝聖者要回到的團體而言」，也極其珍貴。對於參與者的生命，尤其是對那些來自衝突地區的青年來說，青年的禧年慶典是「重大抉擇」的序曲。

曼托瓦諾接著指出，民防局將出動2千多名志願者，他們大多是年輕人。這些志願者將要與拉齊奧行政區的3百組人員和羅馬市政府的2百組人員一起接待和協助民眾。這並非「偶然的結果」，而是因為渴望「妥善地運用手頭資源」，讓禧年活動得以「籌備完善、安全進行」。

瓜爾蒂耶里：準備好接待世界

羅馬市長瓜爾蒂耶里說：「本市準備好接待世界。」他闡述羅馬市為此做的準備工作，強調市政府實現了意大利前所未見的龐大科技裝備，其中包括一個500平方米的控制室，以監控朝聖者接待區域，其面積共有52.14萬平方米。

為應對炎熱酷暑，市政府部署了2760個移動式廁所，2660個飲用水的接水站，以及5百萬瓶瓶裝水和70個霧化器。市政府尤其側重醫療面，安排了10個醫療站、43輛救護車和4個「冷靜區」，以供那些需要放鬆呼吸的人使用。

安傑利利女士：令人難忘的盛會

拉齊奧行政區副主席安傑利利女士稱青年的禧年慶典是個「令人難忘的盛會」，不僅舉目所見的動員總是令人瞠目結舌，它所帶來的「情緒影響力」也不遑多讓。拉齊奧行政區將款待4千多名志願者，保障他們的食宿，設置30個帶空調的超大型帳篷，5個戶外營地廚房。在公共交通方面，預計將有4百個特別班次和60輛專車，地鐵A線和C線將會不間斷地運行超過21個小時。在醫療方面，拉齊奧行政區將與急救中心（Ares e 118）合作，啟動500個救護小組。此外，為了本次活動，一架醫療直升機也會隨時待命。

詹尼尼：青年在整座城市裡受到保護

羅馬省督詹尼尼在記者會上請大家放心：「這場活動沒有任何負面的通報。」無論如何，籌備工作正在緊鑼地進行。活動期間，托爾維爾加塔場地上空不可使用無人機或類似設備，以確保朝聖者的安全。「所有人都必須經過一系列的安全檢查才能進入會場。」而且保護青年的措施也會拓展至羅馬市中心各地，尤其是人員密集場所，比如說：車站，以及懺悔禮儀當天的大競技場。

奇奇利亞諾：協助外國朝聖者

有鑒於朝聖者來自146個國家，意大利民防局局長奇奇利亞諾指出，不得不考慮到「機構中的國際部門」。因此，對青年的接待和協助工作將通過國際關係辦公室進行。兩千大禧年的經驗是一個樣板，有助於在幾個方面加以改進，尤其是常見的證件遺失和後續的補發。

答記者問環節

在記者的提問下，羅馬市長保證，禧年大部分的活動都在尊重環境保護的情況下進行。

關於良十四世將要回答的提問，菲西凱拉總主教指出，青年的問題將觸及友誼、未來和希望等主題。這是個「大好機會來廣傳教宗格外關心的訊息，即：團結與友愛」。至於青年能與教宗互動的時刻，則將是8月2日祈禱守夜禮和隔天的彌撒聖祭。

總主教最後表示，目前已總共有1700萬人報名參加禧年活動。

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