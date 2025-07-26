數字領域傳教員和天主教網紅禧年慶典：路濟婭的見證

在即將開啟數字領域傳教員和天主教網紅禧年慶典之際，一位意大利青年向梵蒂岡新聞網講述她自己的故事。

（梵蒂岡新聞網）“我叫路濟婭，今年 20 歲，來自雷焦·埃米利亞（Reggio Emilia）。我現在上大學一年級，在帕爾瑪讀生物學。雖然如此，實際上我有點想轉變我的路向，正在些許評估各種選擇。我參加堂區的活動，是個要理教員。”

這是路濟婭·韋基（Lucia Vecchi） 在梵蒂岡新聞網意大利文的禧年系列廣播節目中作的自我介紹。與今日許多青年的故事相似，她的故事很好地描述了 7 月 28 日星期一開啟的數字領域傳教員和天主教網紅禧年慶典的精神。路濟婭是意大利主教團選出的《發光分享》100 名青年之一，這是一項針對18-35 歲青年的計劃，幫助他們成為數字世界福傳內容的創作人。

不是“模型”，而是人

得知意大利主教團的這項計劃後，這位女青年將她的申請表格與在梅久戈耶（Medjugorje） 拍攝的視頻一起寄出。那個視頻是她在梅久戈耶參加了一年一度的青年節時拍的，全世界的青年參與了這個節日，就如里斯本世青節的場面一樣。路濟婭從那裡回到家時，“心中的喜樂極其美好”。她被選中後，在米蘭接受了一門課程的訓練，學習“好好傳播善”，這對她來說，就是要展現真實面貌。

“我看到我的圖享描述，全都是各種模型，我也把自己放在櫥窗裡，彷彿我必須展現生命中一個完美的部份。相反地，我們需要移除這些模式，有勇氣展現自己的原本面貌，展現或是自己的生活，或是不一樣的美好，一種更自由的愛，也許是一種愛，它源自我愛你原本的樣子，而不是因為你做了什麼。”

心底的歡樂

在禧年廣播節目中，路濟婭在社交網路上的才華與發現更堅實的信仰交織在一起。這一切都源自於17歲時的一次個人受到的挫折。習慣使然，她知道祈禱可能會幫助她，但對她而言，去祈禱場所和參加各種活動只是例行公事。她說，“我走出聖堂，就把上主留在那裡”。上主能夠等待。路濟婭經歷了一些信仰旅程：走過法蘭契傑納（Francigena）朝聖之旅、在拉瓦尼亞尼（Don Alberto Ravagnani）神父管理的堂區待過一段時間，這位神父在疫情期間成了網紅，至今繼續在網上致力於青年培育課程，很受歡迎。還有梅久戈耶的經歷，以及在梵蒂岡舉行的希望的朝聖者活動。路濟婭明白，上主就在她身旁。

“這是我第一次感受到真正被愛，這愛不是因為我的表現，而是因為我內心的真情。我記得那注視我的眼神，我哭了，但不是因悲傷，只是感到慰藉、釋放，以及將許多事情放在一起，也許是我幾個月來憋在心中的一切。我將這些事放在上主面前，意識到在我面前還有另一位。我記得我出發時帶著許多恐懼、焦慮、擔憂，消耗我自己的內心不美滿，回到家時我則因喜樂而哭泣，我極為喜樂，這發自心底的喜樂至今一直伴隨著我。”

被接納的愛

這份喜樂是在一段信仰深化旅程中激起的希望，是一種對上主有更深的認識。

“我希望做個快樂的人。蒙受了愛就需要這麼做，因為愛促使你開始去尋求。我在愛中認識了天主，但我先得到了愛、得到接納、擁抱和注目。”

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