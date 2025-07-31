聖座與阿塞拜疆簽署關於宗教交談的協議

聖座與阿塞拜疆在梵蒂岡簽署了一份關於各宗教信仰之間關係的備忘錄，以促進教會與該國之間的合作。聖座宗教交談部部長：教宗良祈願，我們「友好的雙邊關係」能更加促進「真理、正義與和平」。

（梵蒂岡新聞網）聖座與阿塞拜疆共和國7月28日上午在梵蒂岡簽署了一份關於跨宗教交談的協議。聖座宗教交談部部長科瓦卡德（George Koovakad）在簽約儀式上向在場的阿塞拜疆高層表示問候，稱這協議是個「清晰的記號」，表現出雙方「共同渴望繼續攜手工作，為作為信徒和公民的每一個人提供全面的培育」。

歷任教宗的鼓勵

科瓦卡德樞機指出，「近幾十年來，聖座與阿塞拜疆展現出發展和加強其關係的共同心願」，並且在聖若望保祿二世等歷任教宗的鼓勵下邁出了一系列的步伐。這份新的備忘錄基礎在於2011年4月聖座與阿塞拜疆所簽署的雙邊協議。除了鞏固雙邊關係，以及讓教會能在該國從事使命以外，2011年的協議「在促進宗教自由的原則上也是一項寶貴的工具」，內文表達了「對宗教少數群體的尊重，以及基督徒和穆斯林的和睦共處之道」。

和平的動力

聖座宗教交談部部長向阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和該國領導人馬馬多夫（Ramin Mammadov）表示感謝。他感謝該國「通過並支持這份重要的備忘錄」，並讚揚高加索穆斯林事務局主席阿拉·沙庫爾·帕沙扎德（Sheikh ul-Islam Allahshukur Pashazade）的持續努力，稱他「支持了巴庫新的天主堂的建設工程」。

樞機最後引用教宗良十四世在宗座牧職之初接見外交使團的講話，祝願聖座與阿塞拜疆「努力為全人類促進『真理、正義與和平』，與此同時，友好的雙邊關係能得到新的動力，以便向前邁進並得到加強」。

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