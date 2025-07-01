教會團體講述的希望的故事：天主的愛將惡轉化為善

教會運動、協會和新興團體在慶祝他們的禧年慶典活動中，與教宗良十四世一起守夜祈禱。此前，屬於不同團體的四個見證都表明，是教會和團體增進了他們的信仰。

（梵蒂岡新聞網）希望的聲音，見證天主愛的力量，即使在最絕望的情況下，也能將惡轉化為善，這些都是藉著教會、教會運動團體，以及天主教協會給予的支持。教會運動、協會和新興團體在聖伯多祿廣場舉行了禧年慶典，並與教宗良十四世會面。在聖神降臨節守夜祈禱開始之前，四個信仰生活見證的故事先為這個慶典作了熱身運動。

在聖伯多祿大殿前的石階上，默禱、歌曲和教宗與教會運動的相遇，從聖地到剛果和戰火中的烏克蘭，以及那些遭受暴力和克勝毒癮的經歷的視頻-紀錄片，輪流在麥克風前播放。從下午4點開始，廣場上數以萬計的信眾在兩個小時的歌唱後，聆聽了這些見證。

在場帶領活動的運動團體中，有瑪利亞青年會、堂區小組、聖艾智德團體、公教進行會、祈禱福傳會、神恩復興運動、新視野協會、綠新青國際樂隊、新慕道團體、聖神內更新團體，以及共融與釋放團體。

胡薩姆， 共融與釋放團體的醫生: 在基督內合一

胡薩姆·阿布·西尼（Hussam Abu Sini） 是一位阿拉伯人腫瘤科醫生，在納匝肋出生，目前與意大利籍的妻子加辣（Chiara）和兩個孩子住在以色列的海法，他的信德是在共融與釋放團體中增長的。胡薩姆在意大利都靈讀書，在那裡認識了這個運動，從中學到“享受生命”和度信仰生活。

在回答記者“在教會內有希望嗎？”這個問題時，他講述了自己近兩年的生活，這個經歷以 2023 年 10 月 7 日爆發的戰爭為標誌。他和家人參加了團體活動並一起度假，儘管心有憂慮和危險的存在，火箭炮墜落的地點距離那裡只有 300米，他們還是選擇與團體一起留下來祈禱。胡薩姆強調：“我們懂得，團結起來就是眾人從同一個角度看問題”，於是就有了“我們是一體“的座右銘。我們在耶穌基督內是一個，“祂愛我們，祂就是我們的希望”。

在聖地的基督徒要讓人看到耶穌的臨在

胡撒姆感謝教會的引領，尤其感謝皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）宗主教，他“鼓勵我們不要躲藏起來，即使在戰爭中也要見證基督的創新”。儘管局勢脆弱，他決定留在聖地，因為，“我們在這裡並非因為歷史上的權利，而是為了一項使命：讓人看到基督的臨在並能與祂相遇。但單靠我們自己是做不到的：我們需要教會、友誼和團體” 。

他繼續講述說，他在陪伴一位末期病人走向死亡的過程中，認識到自己作為腫瘤科醫生的工作也有一個使命。雖然這個病人很痛苦，但他在與醫生的交流中找到了安慰。胡撒姆最後表示：“這個病人對我說：‘謝謝，因為我學會以另一種方式看待疾病。”

新視野協會的尼各老：從吸毒成癮到組成家庭

“基督的事件”是第二個見證，即新視野協會的尼各老·博里基（Nicola Boricchi）的見證。他在暴力、虐待和拋棄的環境中長大，今天卻成了一個“喜樂的小人物”，依照新視野運動的神恩生活。尼各老年幼被父母拋棄，他與祖母一起生活，但孤獨的生活讓他以“酒精、大麻和藥丸”來逃避現實。年僅 14 歲，他就吸食了第一口海洛因，成為街頭混混，迷失在街頭、娛樂場所和社交中心，拼命尋找愛情，對天主感到憤怒。一個偶然的機會讓他看到了希望，看到“巧遇的天主”：他與新視野團體相遇，來到蒙特瓦爾基（Montevarchi）城。

“天主的愛融化了我心中的冰寒”

尼各老受到了歡迎。他告訴我們：“我第一次體驗到真正無條件的愛，這種愛不判斷我，只是接納我。”就這樣，透過靈性療法，尼各老開始了一段認識自己的行程，他“和許多其他有不同癮癖的年輕人一起，依照福音的教導，心靈得以治癒”。經過了多次的復發和康復過程，尼各老重新發現了信仰，重建了自己的身份認同，也找到了愛。他祈求天主讓他能組成一個家庭，之後在他生日那天，他認識了欽齐婭（Cinzia），這個女孩後來成了他的妻子。如今尼各老是兩個孩子的父親。他說，“我的生命看似再也沒有希望，但天主的愛融化了我心中的冰寒。現在，我活著是為了奉獻我所接受的那真實的愛”。身為企業家，尼各老現在也儘量提供工作的機會，尤其為那些找工作有困難的人提供工作，例如移民、服過刑的人和前吸毒者，就像他過去那樣的人。

聖艾智德團體的阿琳：在剛果的青年與長者的聯盟

剛果民主共和國飽受三十多年的衝突蹂躪，在這悲慘的情況下，一個希望的標記正是聖艾智德團體的青年作出的承諾。阿琳·米納尼（Aline Minani）用法文敘述道，他們在戈馬建立了“與長者的聯盟”。這些長者與窮人都是戰爭的首批受害者。“許多長者獨自生活，憑運氣尋找藏身之處。他們害怕外出，冒著餓死的危險。沒有人會惦念他們”。

但正是在這令人恐懼的時刻，“活出福音才能得救”。於是，聖艾智德團體的青年，“在這個人人視他人為敵的城市裡”，選擇探訪長者、保護最貧窮的人，以及無家可歸的人和流落街頭的兒童。阿琳解釋說，這樣可“避免我們因為恐懼而發瘋，因為這能讓我們擺脫對自身生存的持續焦慮”。這個聯盟“重新燃起和平的希望”。

弗洛里貝爾榮列真福品，他是“眾青年希望的燈塔”

阿琳提到弗洛里貝爾（Floribert Bwana Chui） 的見證，他是聖艾智德團體的一位青年成員，2007 年以福音的名義拒絕海關的賄賂，不讓會危害民眾的劣質食品進入國門，因此被殺害。他於6月15日獲冊封為真福，他的榜樣是“剛果、非洲和全世界所有青年的希望明燈”。阿琳在結語中祈求和平的恩賜，並祈求“聖神繼續激發愛的力量，這愛比任何分裂和衝突都更強而有力”。

伯多祿和貝戈尼亞：在烏克蘭的新慕道團體

最後，新慕道團的一對西班牙夫婦作了見證。他們是伯多祿·桑切斯·塞斯（Pedro Sánchez Sáez）和瑪利亞·貝戈尼亞·巴列斯特爾·薩帕塔（María Begoña Ballester Zapata），結婚已有30年，育有12個孩子，其中兩個現在是修生。這對夫婦還有4個孫兒，他們講述了全家人在烏克蘭基輔傳教的經驗。

伯多祿和貝戈尼亞從小加入了新慕道團體，在信仰的環境中成長。2006年，在瓦倫西亞由本篤十六世主持的家庭大會中，他們對在世界各地宣揚天主之愛的召叫表達了“是”的意願。2010 年，他們被派往頓巴斯的頓涅茨克；兩年後，他們又被調往烏克蘭的首都，儘管那裡目前仍處在衝突中，他們還是留下了。

“即使我們夫婦倆遇到困難，上主也一直支持我們”

伯多祿以前是泥瓦匠，貝戈尼亞是西班牙語語言學家，他們描述了年輕時的叛逆，以及後來的婚姻危機和受考驗的時刻。他們說，“我們甚至想過分居，但上主透過聖事和團體一直給予我們支持”。他們解釋說，他們的家庭人數眾多，這並不是人的計劃的結果，而是忠心服從教會的結果。

他們表示：“我們並不想要很多孩子，但天主賜給我們這份財富，讓我們團結在一起。”作為傳教士，他們願意宣揚天主的愛，“天主如此瘋狂地愛我們，祂能重建任何一個婚姻，就如祂所眷顧我們的那樣”。伯多祿和貝戈尼亞的子女也與他們一起在烏克蘭生活，一起履行傳教使命，即使處在戰爭的危險中。這對夫婦最後表示，他們在那裡幫助那些“需要天主聖言、愛與希望”的人。“在困苦中，我們體驗到祂的平安，每天都看到天主是忠信的”。

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