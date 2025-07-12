梵衛局為應對人口出生率危機提供合作

梵蒂岡城國衛生局與生命和出生率觀察站相互合作，應對當前迫切需要，提出將出生率視為集體資源的嶄新觀點，以此應對意大利人口出生率危機。

（梵蒂岡新聞網）生命和出生率觀察站（Osservatorio della Vita e della Natalità）與梵蒂岡城國衛生局（FAS）制定了一項未來幾個月的工作計劃。前者是意大利的一個技術科學機構，最近才成立。根據一份公告，計劃的優先項目包括：加強對家庭的經濟支持措施；擴大為幼兒及父母育兒服務網絡；為年輕夫婦和多子家庭提供可負擔的住房政策，以及開展文化宣傳活動，使出生率重新成為公共討論的中心問題。

事實上，意大利國家統計局（Istat）指出，意大利目前面臨的主要問題之一是人口持續下滑，這對社會、經濟與文化的穩定構成威脅。根據統計，2024年全國出生人口僅有37萬，較前一年下降2.6%，再創歷史新低。與此同時，人口老齡化的速度也在加快。

生命和出生率觀察站成員、梵蒂岡城國衛生局局長米斯托（Luigi Mistò）蒙席在公告中指出：“有必要推動一種關於出生率的全新觀念，不應將其視為私人或緊急現象，而應視為一項集體資源，並通過公共政策和觀念的深刻轉變來加以保護和珍惜。面對如此深刻的人口危機，我們不能成為被動的旁觀者。”觀察站主席波塞馬托（Donatella Possemato）補充道：“我們必須推廣一種新的生命和育兒文化，將其建立在承認母性和父性為公共福祉的基礎上。與梵蒂岡衛生局的合作是珍貴的，因為我們都將人視為絕對的價值，將家庭視為社會的基本單位。”這兩個機構的合作發展是基於目標與願景上的高度一致，旨在讓“成為父母”重新成為一項可能、可持續且令人嚮往的選擇。

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