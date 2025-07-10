斯洛伐克茲維爾山聖母朝聖地獲准公開敬禮

聖座教義部近日覆函普雷绍夫的天主教東方禮總主教：給予位於斯洛伐克茲維爾山的聖母朝聖地公開敬禮的許可。

（梵蒂岡新聞網）聖座教義部部長費爾南德斯（Victor Manuel Fernández）樞機近日覆函普雷绍夫（Prešov）的天主教東方禮馬克西姆（Jonáš Jozef Maxim）總主教，對位於斯洛伐克茲維爾山（Monte Zvir）上的利特馬諾瓦（Litmanová）聖母朝聖地表示態度：“確認沒有任何阻礙的決定。”

在覆函中，聖座教義部重申，“確認沒有任何阻礙（nihil obstat）”的指示，不應被理解為“對這個現象的超自然性做出界定”，而是“允許批准公開的敬禮活動，並告知信友：若他們願意，可以安心地參與敬禮，而無需擔心信仰上的風險”。

據稱，聖母瑪利亞曾於1990年至1995年間，在斯洛伐克北部山區，距離一個天主教東方禮的利特馬諾瓦小村莊三公里處顯現，當時共有三名兒童經歷了顯現奇蹟。聖母在顯現中自稱為“至潔無染原罪”。

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