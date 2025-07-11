俞興植樞機：幸福的司鐸是福音的最好宣講者

在禧年司鐸慶典舉行之際，聖座聖職部部長俞興植樞機接受梵蒂岡新聞網採訪。關於聖召危機，樞機指出，“真正的問題不在於缺乏聖召，而在於我們見證的品質。從這裡做起，一切才能重新起步”。他也談到當天韓國的“全國和解祈禱日”，“作為韓國的天主教會，我們堅信對話、和解及癒合的道路必須不停地走下去”。

（梵蒂岡新聞網）“幸福的司鐸 ，我稱你們為朋友”（若十五15）：這是6 月 26 日星期四下午在羅馬和解大道音樂廳舉行的國際會議的主題，作為司鐸的禧年慶典的一項內容，教宗良十四世也親臨現場。籌辦這場會議的聖座聖職部部長俞興植（Lazzaro You Heung-sik）樞機告訴梵蒂岡媒體：

“舉辦這場會議源自一個深切的渴望，就是重新將司鐸生活和職務的喜樂與美好放在中心位置。這不僅是一個培育的時刻，更是一個真正的教會、同道偕行和兄弟友愛的經驗。我們願意重申，幸福的司鐸是福音的最好宣講者，因為他們用自己的生活見證了跟隨基督的美好。這次會議主題取自福音的這句話，即與耶穌的友誼正是幫助我們重新發現聖召的深刻意義，並懷著感恩和熱忱活出這一職務的關鍵。幸福的司鐸不是一個口號，而是一項邀請，以十足、感恩和福傳的熱忱活出這項職務。司鐸的真正喜樂來自與基督的友誼，同時也來自司鐸與主教、司鐸之間，以及司鐸與信友的友愛共融，這種喜樂觸動人心，使天主子民的希望重生。”

來自世界不同國家的見證人出席會議，您可以提供一些關於參與者的大概情況嗎？

我們對收到的回應感到非常滿意。來自各大洲的 1,700 多人參加了會議。我們特別注意到拉丁美洲、非洲和亞洲的踴躍參與，歐洲和北美的情況也如此。這提醒我們，教會確實是公教會，即具有普世性，司鐸們儘管在文化和牧靈方面有差異，但卻有同樣的挑戰、同樣的喜樂、同樣的召叫，成為天主子民希望的標記。這的確是一個友愛的教會體驗，司鐸們有著同樣的忠貞與不斷更新的願望。

會議的特色之一是介紹聖召牧靈工作和初期培育的“良好實踐”。有哪些具體的例子可以分享？

我們談到已在不同國家取得成果的經驗。舉例來說，關注人的整體培育，從人的各個層面，特別是情感層面著手；修道院採用參與的方式，注重候選人對培育的共同責任；讓牧靈和傳教經驗來考驗他們所感受的召叫；最後，也是不可忽略的，即培育者的準備工作，使他們能夠勝任這項任務。在聖召牧靈工作上，則應從聆聽開始，這很重要。換句話說，年輕人在得到引導之前，希望被聆聽。這對有創意的共處和工作形式會有很大幫助。在這方面，墨西哥、意大利、阿根廷和愛爾蘭的見證提供具體的構想，可在其他情況下複製和參考。

最令人期待的時刻當然是教宗良十四世的出席。這次會議與教宗分享了什麼？

這是一個恩寵的時刻。司鐸們聆聽了伯多祿繼承人的聲音，他鼓勵他們、支持他們，並與他們分享一個更福音化教會的希望。教宗知道這次會議的重點是分享“良好實踐”，他對此非常滿意。他很清楚今日司鐸所面對的挑戰，最近幾個星期，他已多次表明他是多麼希望與他們同行。他在聖神的光照下，秉持自由和真理，為我們提供了他的想法和見證。

人們常說聖召危機，西方尤其如此。然而，年輕人顯示出對意義的真正渴求。今天教會的聖召情況如何？

誠然，一些國家的數字告訴我們聖召有所下降。但我們不能將一切簡化為統計數字。現實情況是更深層的。即使在世俗化的環境中，許多年輕人也會感受到他們對真實性，一種奉獻生活的渴求。當他們遇到可信、快樂、言行一致的司鐸時，他們的心就會敞開。年輕人會追隨那些用生命侍奉基督的人，這些人向他人見證服事基督是最美的事。真正的問題不在於缺乏“召叫”，而在於我們見證的品質。從這裡做起，一切才能重新起步。

這次會議是在修生、司鐸及主教的特別“禧年”的背景下舉行。在這個“希望的朝聖者”聖年，司鐸在今天的渴求、期待和希望是什麼？

司鐸尋求途徑，使他們的生命不斷更新，即使在困難的環境中也能結果實。他們直覺到，重要的是不斷地回到他們聖召的源頭，找回最初 “是”的喜樂。他們感到需要接受培育，好能幫助他們在一個深刻改變的社會中履行職務；他們需要在考驗時獲得支持，渴望體驗兄弟友愛的關係。尤其是，他們要求不被遺棄而孤立無助。禧年是一個恩寵的時刻，一個滿懷信心展望未來的大好時機：司鐸與執事及主教，在世界的每一個角落，都是真正的“希望的朝聖者”，因為他們每天都在默默地、忠誠地，繼續把基督帶給人群。作為教會，我們的任務是以感恩和兄弟友愛的心情關懷他們。

最後一個省思，是關於韓國教會在這一天舉行“全國和解祈禱日”，這是主教們於1965年為紀念1950年6月25日南北韓戰爭開始的日子而設立的。您的祈願是什麼？

1950 年 6 月 25 日是一個深深烙印在韓國人民歷史上的日子。那一天，開始了一場戰爭，造成巨大的痛苦、家庭分離和至今仍未完全癒合的傷口。在今早的彌撒中，我特別為南北半島統一的意向祈禱。這也是因為在南北戰爭中，我失去了我的父親。今天，當我們紀念那悲慘的事件時，我們不想只局限於一種簡單的歷史紀念。相反地，我們希望記住我們的人民所經歷的痛苦，同時也不忘那在如此的黑暗中堅持下來的尊嚴與希望。在這一天，韓國的天主教信徒團聚在一起，為戰爭的受害者祈禱，並以誠摯的心祈求天主使未來世代生活在一個沒有衝突的朝鮮半島上。戰爭在南北雙方都留下了深深的傷痕，即使到了今天，我們的半島仍未實現全面而持久的和平。儘管出現了一些跡象：南韓的新領導階層已停止傳送敵視北韓的訊息，這些訊息曾經透過揚聲器在沿著邊界廣播。我希望國際上的重大主角將目光轉向半島統一。作為在韓國的天主教會，我們遵照教宗的教導，堅信對話、和解及癒合的道路必須不停地走下去。我們不僅要祈禱，也要與我們的兄弟姊妹一起，在各民族和各國之間建立和平與團結的文化。天主的和平不只是沒有戰爭，而是秉持福音的思維，結出正義、友愛和共同生活的果實。

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