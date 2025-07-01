涅梅特樞機：軍備競賽的巨額開支令人痛心，這並非解決之道

歐洲主教團委員會覲見教宗以確認該機構的行動方針。涅梅特樞機會後接受採訪表示，他從青年身上看到了信仰的復蘇，也表達了對戰爭的憂慮。“歐洲正處於分裂狀態，其弱點在於缺乏真正的合作。如果我們只停留在經濟層面上的歐洲，最終將走向終結。我們缺少本應連接眾人的基本價值觀與共同願景。”

（梵蒂岡新聞網）福傳、合一與和平，這是6月28日教宗良十四世與歐洲主教團委員會（CCEE）代表團在梵蒂岡會晤時所探討的核心主題。歐洲主教團委員會副主席聖言會士涅梅特（Ladislav Niemet）樞機向梵蒂岡媒體表示，這是一次充滿家庭氛圍的會晤，教宗鼓勵他們在當今這個“如此不安”的世界中，繼續走對話與親民的道路。

歐洲的信仰正在復蘇

“這次交談非常有益，教宗的言語具體而中肯。”涅梅特樞機如此表示。作為歐洲主教團的代表，他接受教宗的邀請，要“竭盡所能，使歐洲的共處更加友好和人性化，尤其在當前這場奪走無數生命的戰爭背景下。”他引述教宗的話強調，物質可以重建，但人的生命一旦失去，就無法輓回。

在歐洲這片土地上，天主教、新教和東正教三大基督宗派並存的特殊性，使得推動宗教對話成為一項重要挑戰。在此背景下，涅梅特樞機特別向伯多祿繼承人表示，在疫情之後，尤其是在青年群體中，宗教意識有了明顯的復蘇。這種認知來源於這位聖言會會士的多次牧靈訪問經驗。他目睹了一種與世俗化相反的現象，尤其是在西歐和東正教國家。

基督信仰不是狂熱主義

涅梅特樞機指出，重振歐洲的基督信仰根源，避免築起高牆和民族主義傾向，是當下的另一項挑戰。“我們需要新的方法。今天我們必須在歐洲更主動地面對數字世界，培養我們的意見領袖，並讓我們的教會為世人所知，以避免基督教原教旨主義的滋生。”他明確指出：“這種極端傾向源於美國，而這並非基督信仰的真正面貌。基督信仰不是靠狂熱發展起來的。”

軍備競賽不是出路

涅梅特樞機還評論了教宗良十四世近期在東方教會援助機構（ROACO）演講中對軍備競賽虛假宣傳的警告：“這些深刻的言論我完全贊同。如今蔓延著一種錯誤觀念，認為沒有軍備我們就無法生存，認為擴軍是和平的唯一解決方案。這不是真的。我們從近年的戰爭，甚至那些鮮有人提及的衝突中，都可以看到真相。”

歐洲政治更需合作精神

關於歐洲在處理國際危機方面顯得無力的批評聲音，他表示：“歐洲是分裂的，它的弱點在於缺乏真正的合作，缺乏真正的共同理念。如果我們只停留在經濟層面上的歐洲，最終將走向終結。我們缺少本應連接眾人的基本價值觀與共同願景。如果歐洲過得好，全世界都會過得更好，因為歐洲至今仍是世界上美好的一部分。我認為，政治家之間需要更多合作，但必須真正誠實地進行對話，而不是只尋找他人的弱點。”

他最後提及飽受戰火蹂躪的中東：“那是全人類的一道巨大創傷。我完全支持聖座的立場：若不能實現兩國並存，就永遠無法真正解決問題。正如1948年以色列建國一樣，今天我們也必須為巴勒斯坦人民划定一片屬於他們的土地。這正是當前缺失的關鍵。”

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