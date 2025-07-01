切爾尼樞機期勉海員：在敵對國家之間做和平的先知與橋樑

在今年度的海洋主日文告中，聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機敦促教會，切莫對海洋領域的工作者轉面不顧，尤其是在這禧年期間。

（梵蒂岡新聞網）但願所有在海上工作的人都知道教會關心他們：他們在爭取正義、尊嚴和喜樂的過程中並不孤單。聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機在2025年的海洋主日文告中如此表示。本屆海洋主日將於7月13日舉行。

切爾尼樞機在文告中邀請眾人不忘這些在海上工作的人。「他們人生的大部分時間遠離自己的家人和團體，卻為萬民的經濟和發展提供重要至極的服務」。在禧年的背景下，這關切格外具有現實意義，因為禧年「敦促我們悔改：打破鎖鏈、寬免債務、重新分配資源、在平安中彼此相遇。這些舉動使人重燃希望」。為此，樞機敦促海上工作者活出這份希望，做「和平的先知」，搭建「橋樑」，「即使是在有敵意的國家之間也不例外」。

這位部長樞機指出，需要承認海上工作者是「希望的朝聖者」，因為他們還沒意識到這一點時，「就已經落實了每個人、每個民族或每個宗教信仰的盼望，也就是通過勞動、交流和相遇，活出有尊嚴的生活」。正如聖經記載的許多先祖那樣，在海上工作的人「有啟程的需求和膽量」，他們正在進行「生命的旅途」，什麼也奪不去他們的尊嚴。

「我們來自同一個家又回到同一個家」，即天鄉。那裡「無邊無際，既沒有海關，也沒有那些製造分裂和不義的特權」。聖座促進人類整體發展部部長最後鼓勵所有「在海上工作的基督徒和他們屬於其他不同宗教信仰與文化的同事」做「希望的朝聖者」，與各自的家庭和團體維繫關係，以「勇敢且有建設性」的方式「回應社會和環境的不義」。

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