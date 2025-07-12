窮人的教育者聖母昆仲會會士梅修士榮列真福品

聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機本月12日在西班牙巴塞羅那主持彌撒，冊封1909年在西班牙殉道的聖母昆仲會會士梅為真福。

（梵蒂岡新聞網）“要去新區，就需要準備好獻出生命。”這位於7月12日榮列真福品的聖母昆仲會會士萊卡里昂·梅（Lycarion May）生前如此說道。冊封真福大典彌撒在西班牙巴塞羅那聖方濟各·撒肋爵堂舉行，由聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機主持。

新真福梅所說的“新區”是加泰羅尼亞城中的一個貧困社區，那裡住著貧窮和弱勢家庭，萊卡里昂·梅便以教育者的身分在那裡服務。梅修士於1870年7月在瑞士出生，18歲時入聖母昆仲會，後來被派往加泰羅尼亞馬塔羅，1893年8月15日宣發永願後派往赫羅納，在昆仲會會士於西班牙開辦的第一所學校工作。

梅修士在巴斯克地區負責一所幼兒園的一段時期後，被召回巴塞羅那，在新區創立並管理一所學校。當地爆發了一場民眾起義，反對西班牙政府頒布的強制徵兵令。這導致聖堂、會院和天主教教育機構遭搶奪和燒毀。1909年7月26日至27日夜間，聖母昆仲會管理的校舍被焚燒。27日早晨，會士們遭到槍擊，梅修士中彈身亡。

梅修士的列聖品申請人比利亞雷亞爾（Guillermo José Villarreal Cavazos）修士向梵蒂岡媒體解釋道，“萊卡里昂修士在一個充滿衝突的環境中殉道，那個世界與今天的情況很相似，充滿了衝突和戰爭”。

比利亞雷亞爾修士說，梅修士的精神遺產可總結為三點：首先，“他善度自己的聖召生活，強調弟兄友愛是一種普世的召叫，將自己作為眾人的弟兄。其次，他是一位非常接近學生的教育者，表明福音不僅是通過講道或傳授訓導，也應以關懷、交流和尊重來實現。最後是跨文化性：梅修士是瑞士人，但他一生在西班牙度過。他的生活促使我們要在跨文化的環境中生活，增進理解、修和與和平”。

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