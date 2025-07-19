卡洛·阿庫蒂斯：信德的見證人

聖座封聖部神學顧問、耶穌會士埃爾貝蒂撰文，論及卡洛·阿庫蒂斯的幾個獨特之處。這位少年將於9月7日榮列聖品。

（梵蒂岡新聞網）卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）與皮耶·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）一起將於9月7日列入聖品。阿庫蒂斯生前是耶穌會管理的米蘭良十三世學校的學生，對他生平深有研究的聖座封聖部神學顧問、耶穌會士埃爾貝蒂（Arturo Elberti）神父近日撰文，論及這位年輕的準聖人的幾個獨特之處。

神父首先提到，卡洛生前與一位信息工程學的學生共同管理所屬堂區的網站，與此同時也為學校的義工服務設計了新網站。那麼，他與自己同齡人的不同之處是什麼？神父指出，在卡洛的生命中，他很早就發現了一個獨特的人物：耶穌基督。隨著年齡的增長，他深深地愛上了耶穌。

從幼年起，與上主的相遇改變了阿庫蒂斯的生命。他感到耶穌是朋友、老師、救世者，以及自己存在的理由。在他的日常生活中若沒有耶穌，卡諾就無法瞭解自己，以及自己的朋友。在神師們的引導下，卡洛將自己的生命建於兩大支柱：聖體和聖母。

自孩童時代起，卡洛的生活就完全投入感恩聖事，不僅愛慕、朝拜耶穌的聖體聖血，也全然接納其中的奉獻和犧牲的層面，在他患病的最後時期尤其如此。他每天參與感恩祭、長時間在聖體龕前默默祈禱。正如他對自己的神師所說的那樣：“從聖體奧蹟中，我學習理解上主對每個人的無限大愛。”

卡洛生命中的另一個支柱是聖母瑪利亞。在他短短的一生中，多次將自己奉獻於聖母，在需要的時刻向她求助，堅信聖母不會拒絕任何祈求。卡洛每天誦唸玫瑰經，在相識的人中傳播對聖母的敬禮。

2006 年 10 月初，卡洛病倒了，起初被診斷為單純的感冒，後來更確切地診斷為非常嚴重的M3型白血病，無法治癒。他住進了醫院。即使在病情最嚴重的時刻，卡洛仍然保持平靜和快活，知道自己不久後就會與天主相遇，並以他的言行感化身邊的人。他領了病人傅油聖事和臨終聖體。2006 年 10 月 12 日早上 6 時 45 分，卡洛與世長辭，年僅15歲。

將這位基督徒少年列入聖品引起了很大關注和期待，但也有人提出不同的意見。將卡洛·阿庫蒂斯封聖是方濟各教宗的強烈意願，旨在向世人表明，今日的基督徒青年也能以言行一致的方式活出福音，與聖體聖事建立關係。卡洛·阿庫蒂斯在靈性和使徒方面的多樣性應得到瞭解。他不僅參與感恩祭和朝拜聖體，也曉得汲取力量，為福音作見證，這正是這個少年生活的核心。

如同瑪利亞·葛萊蒂（Maria Goretti）、皮耶·喬治·弗拉薩蒂那樣，他們中沒有一個是神學家，但這些青年懂得在與感恩聖事和童貞瑪利亞的關係中汲取力量，見證他們的信仰。少年卡洛·阿庫蒂斯也將加入他們的行列。

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