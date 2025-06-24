羅馬城外聖老楞佐大殿舉行和平祈禱守夜禮

為響應教宗良十四世在三鐘經祈禱活動中有關和平的呼籲，羅馬教區將於6月26日晚上8點半在城外聖老楞佐大殿舉行一個小時的朝拜聖體守夜禮。本次守夜禮由教宗羅馬教區代理主教雷納樞機主持。

（梵蒂岡新聞網）在當前緊張局勢和暴力加劇的時刻，羅馬教區將於6月26日晚上8點半在城外聖老楞佐大殿舉行一場為祈求和平的祈禱守夜禮。本次守夜禮旨在響應教宗在6月23日的三鐘經祈禱活動中有關和平的呼籲。羅馬教區珍視教宗的呼籲，在一份聲明中表示：“羅馬教區感到急需通過祈禱再次為和平而努力。正如教宗所提到的，今天，人類比以往任何時候都更加疾呼、祈求和平。這吶喊聲要求負起責任和運用理性，它絕不能被武器的巨大響聲和煽動衝突的言辭掩蓋過去。”

教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）樞機將在週四晚間主持一個小時的朝拜聖體。聲明中解釋，選在城外聖老楞佐大殿舉行，是為了在信仰中紀念第二次世界大戰期間所造成的破壞。聖老楞佐大殿周圍於1943年7月19日遭到轟炸，當時庇護十二世教宗曾親自探視倖存者。羅馬教區邀請所有居住在羅馬的天主子民一同參與這次祈禱活動。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html