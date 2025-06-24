聖座國務院：教宗的左膀右臂

聖座國務院與教宗緊密合作，輔助他履行使命，有如聖座政治與外交行動的「發動機」。

（梵蒂岡新聞網）一般事務部門、與各國及國際組織關係部門、聖座外交人員部門：這些是聖座國務院的三大支柱，旨在輔佐教宗管理聖座及履行其普世牧職。聖座國務院與教宗緊密合作，對內協調聖座各部會，對外尤其要照顧聖座代表。聖座國務卿是教宗治理普世教會的首要合作者，現任國務卿是帕羅林樞機。

歷史沿革

聖座國務院的起源可追溯至15世紀。1487年12月31日，宗座秘書處（Secretaria Apostolica）成立，設有24位宗座秘書，其中一位是管家秘書。

回顧近代歷史，1814年，庇護七世教宗創建了教會特殊事務部（Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari）。聖庇護十世於1908年6月29日對其架構進行劃分，並在1917年頒布的教會法典內加以規定。

1967年，為落實梵蒂岡第二屆大公會議神長們所表達的意願，聖保祿六世教宗對聖座部會進行了改革，賦予聖座國務院全新的面貌。1988年，聖若望保祿二世教宗頒布《善牧》宗座憲章，重整聖座部會，將聖座國務院分為兩個部門：一般事務部門，以及與各國關係部門。方濟各教宗則以《你們去宣講福音》宗座憲章開啟另一段改革的進程。

一般事務部門

一般事務部門負責教宗對普世教會關懷的日常事務。它推動聖座各單位的協調工作，但不干涉其自主性；它也處理各國駐聖座代表的一切相關事宜。

此外，一般事務部門也負責編撰聖父教宗所託付的文件，發表《聖座公報》，為教宗與聖座活動的正式通告給予聖座傳播部指示，並且保管教宗印璽和漁人權戒。

與各國及國際組織關係部門

與各國及國際組織關係部門的任務恰好是要應對那些必須與民政當局一起處理的問題。該部門負責聖座與各國或其他國際法主體的外交和政治關係，以及聖座在國際組織和會議上的代表。每當聖座某個部會或單位要發表關於國際關係或與民政當局關係的聲明或文件時，都必須先獲得該部門的許可。

另外，在特殊情況下，經由教宗的委託，並徵詢聖座相關部會的意見後，該部門也會涉及地方教會成立或調整等事宜。

聖座外交人員部門

聖座外交人員部門負責有關在聖座從事外交工作的人員的問題，尤其是他們的生活和工作狀況，以及他們的持續培育。再者，該部門也與聖座外交學院合作遴選聖座外交人員的候選人。該部門由方濟各教宗於2017年11月21日成立。

與天主子民共同迎向挑戰、分享希望

教宗良十四世今年6月5日與聖座國務院全體人員舉行會晤。他表達感激之情，說：「得知我並不孤單，卻能與你們一起分擔我普世牧職的責任，這令我倍感安慰。」

聖座國務院「為教會生活提供寶貴的服務」。教宗說：「我們一起分擔全世界天主子民的疑惑、困難和挑戰，分享他們的希望。」

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