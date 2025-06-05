梵蒂岡天文台暑期課程已開始，面向世界各地年輕天文學家

來自22個國家的24位年輕天文學家自本月1日至27日在梵蒂岡天文台參加暑期班。本屆第19屆的主題聚焦於2021年發射的韋伯太空望遠鏡最初三年的觀察成果。

（梵蒂岡新聞網）“2025年梵蒂岡天文台暑期學校”已於6月1日正式開始，來自22個國家的24名年輕天文學家目前在位於岡道爾夫堡夏宮的梵蒂岡天文台上課。他們將上在天文學界頂級專家的課程，參與跟自己有關的研究項目，並參加短途旅行和郊遊。暑期課程將於本月27日結束。

本屆第19屆暑期課程的主題是“用詹姆斯·韋伯（James Webb）太空望遠鏡探索宇宙的最初三年”。韋伯太空望遠鏡是在2021年聖誕節發射升空的。自那時起，它開始回傳數據，並在隔年7月，它徹底改變了人們對宇宙的理解。

今年暑期課程將全面概述詹姆斯·韋伯太空望遠鏡在最初三年（2022-2025）的重要發現，主要分為四個領域：原始光和再電離；星系的形成和演化；恆星的誕生和原始行星系，以及行星系和生命的起源。

由於這些主題與學生們正在進行的大部分研究緊密相關，暑期班會提供一系列對詹姆斯·韋伯太空望遠鏡數據進行處理和分析的實際練習。

梵蒂岡天文台暑期學校創立於1986年，是該天文台致力天文研究和教育的一部分，尤其是為年輕科學家的職業發展創造機會。自那時起，已有400多名學生參加了暑期課程，並在各自的研究領域做出了重要貢獻。得益於梵蒂岡天文台基金會恩人的慷慨支持，學員們免費參加暑期課程。

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