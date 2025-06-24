來自世界各地的司鐸、主教和修生齊聚羅馬參加屬於他們的禧年活動。教宗於24日和25日在聖伯多祿大殿主持兩場要理講授。此外，他將於27日在同一大殿祝聖31位新司鐸。

（梵蒂岡新聞網）修生、主教和司鐸的禧年慶典於6月23日至27日舉行，約6千人從世界各地前來羅馬參加相關的禧年活動。歡迎修生的活動於23日下午在羅馬城外聖保祿大殿舉行，參與者共同誦念玫瑰經，並聆聽了由弗里西納（Marco Frisina）蒙席指揮的音樂會。後者通過他的豐富而著名的音樂曲目，向青年講述聖召。

修生的禧年活動24日繼續進行。當天早上8點，他們跨越聖伯多祿大殿聖門。11點，教宗良十四世在大殿內帶領默想，這是他第一次與世界各地的修生會面。傍晚6點，按照語言小組劃分，不同主教在羅馬市中心的10個聖堂主持彌撒，以結束屬於修生的禧年活動。

6月25日的禧年主教慶典將於早上開始。來自全球約50個國家的主教們將於9點半在聖伯多祿大殿前右側廊廳（Braccio di Costantino）聚集，並在那裡領取聖年祭衣領帶、祭披和主教禮冠。10點他們將跨越聖伯多祿大殿聖門，聖座主教部榮休部長奧萊特（Ouellet）樞機將於10點半在大殿內宗座祭台主持彌撒，眾主教們共祭。12點半，教宗將在大殿內帶領主教們進行默想，隨後與他們一起在聖伯多祿墓前宣發信仰。之後，主教們將在宗座羅馬大修院共進午餐，從而結束屬於他們的禧年活動。

司鐸禧年慶典也在本月25日這一天開啟，按照語言劃分，主教們在羅馬市中心的12座聖堂主持要理講授。隔天26日，參與者將在聖伯多祿大殿參加由聖座聖職部部長余興植（Lazzaro You）樞機主持的彌撒聖祭。隨後，從早上11點至傍晚6點，司鐸們將有機會朝聖，跨越四大聖殿的聖門。

當晚7點，聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教要在聖伯多祿大殿主持守夜禮，這項祈禱活動開放所有人參加。屆時，來自不同地方的一位修生、一位主教和一位司鐸將做見證。司鐸的禧年慶典將於27日、耶穌聖心節結束，教宗將為此在聖伯多祿大殿主持感恩祭。彌撒中，教宗良十四世將祝聖31位來自世界各地的新司鐸。

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