聖伯多祿和保祿瞻禮：羅馬與梵蒂岡主教公署推出活動

教宗羅馬教區代理主教雷納樞機與教宗梵蒂岡城國代理主教甘貝蒂樞機在羅馬主教公署，介紹聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮活動，首先便是28日週六晚上9點在聖伯多祿大殿舉行的祈禱守夜禮。

（梵蒂岡新聞網）在羅馬城主保聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮之際，羅馬教區公署和梵蒂岡城國主教公署第三次推出慶祝活動，包括祈禱守夜禮、在羅馬市中心追隨宗徒足跡的旅途，以及重新認識其生平和思想的表演。為此，教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldo Reina）樞機與教宗梵蒂岡城國代理主教甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機6月24日在羅馬主教公署舉行了記者會。

羅馬城主保瞻禮的首項活動是28日週六晚上9點在聖伯多祿大殿舉行的祈禱守夜禮。隔天，29日主日，將進行「主，祢往哪裡去」朝聖之旅，在羅馬市中心的歷史遺跡回顧兩位宗徒的臨在。

聖人的鮮活記憶

雷納樞機和甘貝蒂樞機強調，「在聖伯多祿和聖保祿宗徒埋葬的地點旁邊，矗立了極美的聖殿，那裡向來是朝聖的目的地」。「我們也在我們城市的中心保存了宗徒們曾經生活、教導福音、慶祝神聖奧跡、施行洗禮，以及辛苦建設我們教會的地點」。這些地點構成一張「真正的城市地圖，並且在基督徒團體的傳統中珍藏著重要的記憶、《宗徒大事錄》的事跡，以及當代的見證」。

西斯汀劇院的表演

此外，羅馬市中心西斯汀劇院（Teatro Sistina）將於6月27日至29日上演一齣舞台劇，劇名是《伯多祿和保祿在羅馬》。演員要用詼諧幽默的話語，引領觀眾重溫羅馬城主保的生平事跡。這齣舞台劇曾於去年在聖伯多祿大殿前廊演出。

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