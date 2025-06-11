在對話的框架下，林運團成為福州的輔理主教

聖座新聞室宣布，在落實聖座與中華人民共和國之間臨時協議的相關對話框架下，林運團獲任命為福州的輔理主教。

(梵蒂岡新聞網)聖座新聞室6月11日發表公告稱：“今天，2025年6月11日星期三，林運團（聖名：若瑟）主教職務的民事效力獲得承認，並且就職。在落實聖座與中華人民共和國之間臨時協議的相關對話框架中，聖父教宗於2025年6月5日任命林運團為（中國福建省）福州的輔理主教。”

聖座新聞室的聲明寫道：“我們欣然得知，今天，在林運團主教正式就任福州輔理主教之際，他的主教職務也獲得民事效力上的承認。這一事件是聖座與中國當局之間對話的又一成果，也是教區共融中的重要一步。”

履歷

林運團主教是福建福清人，出生於1952年3月12日。1979年至1983年就讀於福州教區修院，並於1984年4月9日晉鐸。1984年至1994年，及1996年至2002年，他在多個堂區擔任主任司鐸。1985年，他執教於教區修院；1994年至1996年，及2000年至2003，擔任教區經濟委員會副主任。同時，他也擔任了多年的主教代表。2003年至2007年，他擔任教區署理一職，隨後，2013年至2016年，他依照聖座意向（ad nutum Sanctae Sedis）擔任宗座署理。他於2017年12月28日晉牧。

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