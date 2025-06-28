聖伯多祿善會支持教宗使命：2024年的收入增加

聖伯多祿善會為教宗帶領普世教會的使命，以及他照顧貧困弱小者的愛德工作進行募捐。日前，該善會發表2024年的財務報表。

（梵蒂岡新聞網）聖伯多祿善會於6月27日公布2024年的財務報表：該年度的收入為5800萬歐元，相較於2023年增加了6百萬歐元；其支出相當於7540萬歐元，其中6120萬歐元用於支持聖座各部會為教宗使命服務的活動，1330萬歐元直接用在239個扶貧項目上。

這份財務報表指出，在2024年期間，聖伯多祿善會收到了大約5430萬歐元的捐款，其金融收益和其他收入為370萬歐元。具體來說，在聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮上，世界各地的堂區進行募捐活動，各教區再經由聖座代表，將善款轉交給聖座。有些恩人以匯款、支票或網絡支付等方式捐款，也有一些恩人在遺囑中表明，要將遺產捐給聖伯多祿善會或直接捐給教宗。

關於聖伯多祿善會支持的239個扶貧及社會項目，報表指出，570萬歐元用於非洲66個國家的64個項目、330萬歐元用於歐洲的118個項目、190萬歐元用於美洲的26個項目、230萬歐元用於亞洲的29個項目、不到1百萬歐元用於大洋洲的2個項目。再者，聖伯多祿善會也在歐洲提供獎學金給來自非洲、拉丁美洲和亞洲的修生和修會會士，讓他們能夠在宗座大學進修。該善會也為烏克蘭人民的人道救援物資而提撥善款。

此外，在聖座和支持教宗使命的開支方面，這份財務報表顯示，其費用於2024年攀升至3.674億歐元，其中大約6120萬歐元，即17%的經費，由聖伯多祿善會支付。教宗的使命涵蓋了支持困頓的地方教會和特定的福傳環境、宣傳教宗的訊息、聖座使館、愛德服務、敬禮和福傳、教會生活的安排、歷史遺產、學術機構、人類發展、基督徒生活與家庭、教育、科學及文化。

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