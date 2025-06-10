聖座大使回羅馬參加禧年活動：散居卻團結的大家庭

在聖座禧年慶典的機會上，聖座國務卿帕羅林樞機向本新聞網講述聖座駐各地大使返回羅馬參加禧年活動的意義。

（梵蒂岡新聞網）聖座的禧年慶典於6月9日舉行，平時派駐在外的聖座大使們也回到羅馬參加活動。隔天10日上午，他們與教宗良十四世進行會晤。在此機會上，聖座國務卿帕羅林樞機接受本新聞網採訪，闡述聖座大使返回羅馬參加禧年活動的意義。

樞機說：「聖座的禧年慶典提供機會，讓聖座代表們也能歡度團結共融的時刻。他們每個人的生活都是持續不斷的『旅途』，沒有機會在一個地方穩定扎根。這的確是在旅途中的生活，但他們並不孤獨。因此，這個禧年活動讓我想到家庭的圖像：全家人雖然散居各地，卻團結一心，現在團聚在羅馬，圍繞在教宗身邊。」

帕羅林樞機指出，「這次聚會清楚呈現出地方教會和普世教會之間的紐帶關係：聖座大使首先是基督在世的代表與他們被派去的團體之間的橋樑，同時聖座大使也維持地方教會與宗座之間的緊密聯繫。為了確保這團結合一，聖座國務院發揮其協調的作用，支持聖座大使在羅馬和全世界的使命」。

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