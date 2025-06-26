聖座國務卿敦促梵蒂岡職員：應扎根於上主的愛內

在為聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮作準備之際，聖座國務卿為梵蒂岡職員主持彌撒。

（梵蒂岡新聞網）在為6月29日聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮作準備之際，聖座國務卿帕羅林樞機25日上午在聖伯多祿大殿為梵蒂岡職員主持彌撒。樞機在講道中談論了耶穌向伯多祿提出的問題：「你愛我嗎？」樞機闡明，耶穌這麼問，不是為了做調查，而是要讓伯多祿意識到天主早已注入在他心中的那份誠摯的愛。

談到這兩位宗徒，帕羅林樞機引用了方濟各教宗2021年6月29日在三鐘經祈禱活動中說的話，重申聖伯多祿和聖保祿不總是堪為典範的見證人，他們也曾經是罪人。伯多祿否認過耶穌，保祿則曾經迫害基督徒。然而，他們都承認自己的跌倒。帕羅林樞機指出，伯多祿宗徒與復活主耶穌交談時，「不打算將手指放進祂的傷痕，這會讓他想起否認上主的痛苦記憶」。相反地，伯多祿回應了「他的牧靈聖召」，這出自於「天主對他的揀選」，「與他個人的功勞毫無關係」。

成為基督的朋友

聖座國務卿指出，如此一來，伯多祿宗徒否認耶穌的回憶不再是個「流血的傷口」，卻成了一堂意義深遠的課。「伯多祿沒有忘記基督的愛，而是學會對自己有所警惕；他沒有放棄愛德，而是變得虛懷若谷」。實際上，那看似「無法彌補的失敗」為伯多祿卻成了在上主的愛內「成長、成熟的機會」。他變成了「愛羊群並為羊群付出一切的牧人」。

最後，聖座國務卿敦促梵蒂岡職員在工作崗位上效法伯多祿宗徒的芳表，「為了上主的愛而奉獻一切，深知最好的賞報是成為基督的朋友」。日常工作所需的能力，必須以這份愛為基礎。

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