中文直播：聖伯多祿和聖保祿宗徒瞻禮彌撒及三鐘經

（梵蒂岡新聞網）聽眾和讀者朋友好！我們即將迎來羅馬城主保、聖伯多祿和聖保祿宗徒的瞻禮。屆時，聖伯多祿宗徒的繼承人、教宗良十四世將主持感恩祭，為過去一年新晉的教省總主教授予羊毛肩帶，然後於正午帶領信眾誦念《三鐘經》。本新聞網將進行中文直播。

這台彌撒聖祭將於6月29日主日羅馬時間上午9點半在聖伯多祿大殿內舉行，您可以從北京時間同一天下午3點25分起開始參與，鏈接是：https://www.youtube.com/watch?v=YHj5e-9nttU。三鐘經祈禱活動將於正午在聖伯多祿廣場上進行，您可以從北京時間同一天下午5點56分起，藉由以下鏈接參加：https://www.youtube.com/watch?v=Yh_1LA8513Q。

您也可以通過互聯網參與，前往梵蒂岡新聞網的中文頁面，查看詳情。簡體中文網址是：https://www.vaticannews.va/zh；繁體中文網址是：https://www.vaticannews.va/zht。

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