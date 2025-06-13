從十字架的苦路到走上新生活

5月31日星期六，在聖若望拉特朗廣場舉行的守夜祈禱中，一對夫妻講述了他們的婚姻歷程。丈夫從家暴到被妻子告發，然後他被監禁。出獄後在教宗若望廿三世團體的幫助下，經歷了改過自新的進程，最後夫妻和解。這是一個非常感人的故事。

（梵蒂岡新聞網）“現在我們是徹底煥然一新、得以重生的人，我們在愛中、在新的意識中獲得了新生命，因為我們接納了我們背負的十字架”。這是曼努艾拉（Manuela Romagnoli）對記者的提問作出的回答。記者請她描述她與丈夫古斯塔沃（Gustavo ）在經歷了家暴、監獄、改過自新並最終和好之後的現況。

婚姻生活既有玫瑰花的美好，也伴隨荊棘的痛苦

曼努艾拉和古斯塔沃於 2005 年結婚。他們都是意大利人，丈夫的家鄉是富賈（Foggia），妻子則是里喬內（Riccione）人。夫妻二人相親相愛，但他們的關係多有波動，暴力事件時而發生。他們都是父母離異的孩子。古斯塔沃從父親那裡繼承了具攻擊性的暴躁性格，當夫妻的關係變得緊張時，他就會做出激烈的反應，甚至動手。

曼努艾拉回憶說：“我為了愛並因恐懼而忍受了 12 年的暴力後，決定告發古斯塔沃。我必須阻止他，為了保護自己和我們的兩個孩子，但我內心卻不希望我們的婚姻就這樣結束。”

古斯塔沃進了監獄

曼努艾拉向憲兵投訴後，古斯塔沃 被關進里米尼的監獄 24 天。古斯塔沃接著妻子的話，向記者表示：“我感到迷惘和失去希望，罪惡感沉重，我的行為太嚴重了。我因失去了一切而有一種完全的空虛感。”

但是，就在最黑暗的時刻，傷口成了一道天窗，光線進入了。他繼續說：“在監獄裡，我認識了教宗若望廿三世團體的義工，並獲得在一個替代性機構服刑的可能性，也就是在這個以教育囚犯為宗旨的團體內服刑，這個團體遵行本奇（Don Oreste Benzi）神父的神恩。”

兩個人的轉變

與此同時，曼努艾拉辭去工作，去了一個反暴力協會有一個月的時間。她在一個有信仰的家庭長大，並接受了天主教教育，但她覺得需要在靈性上有所改變，於是開始向一位神父傾訴自己的苦惱，這種交談至今仍持續著。她說：“我惱怒古斯塔沃，我也生天主的氣，我認為天主沒有幫助我，才到了今天的地步。有一天，一位神父告訴我，如果我沒有先得到寬恕和愛，我就無法寬恕別人。這句話救了我。”

漸漸地，古斯塔沃也發生了變化。夫妻二人可以重新接觸，最初只是透過電話互相交談。古斯塔沃重述道：“我選擇幫助和我有同樣經歷的人，留在里米尼團體的母院工作，那裡住的都是殘疾人和從監獄出來的人。他們當中有一位名叫瑪利諾，這個人改變了我的心，幫助我走出我的自我中心。我以前總覺得自己是個失敗的人，現在我發現自己也有一些好的東西能給予他人。”

寬恕使他們重生

這對夫妻重新生活在一起已有三年了。他們與四個家庭協會的代表們於 5 月 31 日星期六晚上，在聖若望拉特朗廣場（Piazza San Giovanni in Laterano）舉行的守夜祈禱中，講述了他們的故事。這是家庭、兒童、祖父母和長者慶典活動之一。曼努艾拉最後總結道：“寬恕不是人性的行為，而是一份恩典。寬恕是天主的作為，因為一個人無法寬恕那傷害我們的人。但上主會在某個時刻進入你的心，祂的愛勝過惡。當你的憤怒消失了，你會感到安慰和被愛。”

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