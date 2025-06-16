宗教事業局：2024年經濟和金融指標有所成長

宗教事業局日前公布年度報告，呈現該機構在2024年取得的成果。報告指出，遵循支持宗教與愛德事業的宗旨，該機構為教宗提供相當於1380萬歐元的經費。

（梵蒂岡新聞網）作為梵蒂岡城國境內唯一授權從事金融性質專業活動的實體，宗教事業局（IOR）於6月中旬公布其第13份年度報告，內容涵蓋2024年財務報表。此報表的編撰依循了國際會計準則（IAS）和國際財務報告準則（IFRS）。

公告指出，宗教事業局為普世天主教會服務，按照「策略計劃的目標」行事。公告列出了宗教事業局2024年取得的若干成果，例如：3280萬歐元的淨收益，相較於2023年，得到了7%的成長；淨資產為7.319億歐元，相較於2023年增長了6430萬歐元。

公告解釋道，淨收益的成長受惠於利息、佣金和間接金融的收益率所作的積極貢獻，以及對成本的嚴格控管。另外，宗教事業局也在金融以外的方面取得許多進展，加強其關鍵功能，聘用新的專業人員。

這些財務報表於2025年4月29日收到了審計方瑪澤意大利公司（Mazars Italia S.p.A.）的無保留意見，得到宗教事業局監管委員會一致通過，而且依照章程規定，隨後呈交給樞機委員會審閱。公告表示，「有鑒於2024年報表中財務數據的扎實性，並考慮到宗教事業局的資本需求，遵循支持宗教與愛德事業的宗旨，樞機委員會決定向教宗提撥相當於1380萬歐元的經費」。

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