世界各地的運動員齊聚羅馬參加禧年慶典活動

體育界禧年慶典活動將於本月14日至15日舉行。來自世界各地的專業及業餘運動員、教練和體驗運動協會的領導人將雲集於羅馬城內不同的廣場。15日主日，教宗將在聖伯多祿大殿主持體育界禧年慶典彌撒。

（梵蒂岡新聞網）禧年體育運動慶典活動將於6月14日週六和15日主日舉行，這是2025禧年期間第20項重大活動。來自世界各地的眾多職業和業餘運動員、教練和體驗運動協會的領導人，以及他們的家人將抵達羅馬參加慶典活動。

禧年慶典活動將於14日以在人民廣場舉行的“體育村”活動拉開帷幕，活動時間從早上9點半至傍晚6點。“體育運動慶典”將持續到下午4點半，可自由免費入場。在此期間，孩童、青少年和成年人將能體驗各種體育運動，有實際的示範，也有眾多與體育項目有關的訊息。聚會活動中，還設有很多展台，由意大利國家奧林匹克委員會推動和籌辦。

隨後，在4點45分時，將舉辦以“體育運動孕育希望”為主題的圓桌會議，地點也是人民廣場。演講者中有一級方程式車手馬薩（Felipe Massa）、NBA籃球冠軍海沃德（Gordon Hayward）、奧運會柔道金牌得主馬達洛尼（Pino Maddaloni）。每位演講者都會與參加慶典的人互動交流。

大約6點左右將是祈禱的時刻。之後，參加體育界禧年慶典的人士，從人民廣場沿著不同街道走到聖伯多祿大殿，集體跨越聖門。

禧年體育運動慶典將於15日主日結束。當天上午10點，教宗良十四世將在聖伯多祿大殿舉行彌撒聖祭。最初預計在聖伯多祿廣場舉行禮儀，但考慮到高溫天氣，遂改在聖伯多祿大殿內舉行。

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