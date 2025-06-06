7萬朝聖者參加禧年的教會運動、協會和新團體慶典

禧年的教會運動慶典將於本月7日至8日舉行，屆時也有不同神恩和傳教團體的成員參加。慶典活動將以教宗主持的聖神降臨瞻禮彌撒結束。

（梵蒂岡新聞網）禧年的運動、協會和新團體慶典將於6月7日至8日舉行，這是2025禧年中其中一項重要的活動。這兩天的活動非常緊湊，來自世界各地100多個國家的7萬多名朝聖者將參加這一活動。這些團體主要分別來自意大利、西班牙、德國、法國、葡萄牙、波蘭、瑞士、美國、加拿大、墨西哥、比利時、巴西、阿根廷、秘魯、哥倫比亞、英國、菲律賓和埃塞俄比亞。

這些參加禧年活動的教會運動、新團體和信徒協會，以及神恩和傳教團體，一直是教會生活生動活潑發展的體現。參與活動的團體，有人們熟知的新慕道團體、公教進行會、共融與釋放團體、聖艾智德團體，以及新視野團體。

禧年活動將從6月7日週六早上8點至下午6點跨越羅馬四大聖殿的聖門開始。當天下午4點起，所有參與者將聚集聖伯多祿廣場，參與由教宗主持的聖神降臨瞻禮前夕守夜祈禱活動。直到傍晚6點，朝聖者將與來自各大洲的教會運動、協會和團體的代表一起度過由不同音樂團隊帶來節目的歡樂喜慶的時刻。這是由一個來自世界各地的130人組成的合唱團帶領，不同人的見證也豐富了這一時刻。

教宗良十四世主持的守夜祈禱活動在8點至9點舉行。祈禱活動中，有聖道禮、重新宣發聖洗誓願，以及教宗的講道。

6月8日主日早上10點半，教宗在聖伯多祿廣場主持聖神降臨瞻禮隆重彌撒，從而結束禧年教會運動的慶典活動。

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