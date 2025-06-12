家庭、兒童、祖父母和長者的禧年慶典：給予和接納的愛

專為家庭、兒童、祖父母和長者的禧年慶典活動於5 月 30 日至 6 月 1 日舉行，參與者分享了他們的生活見證。

（梵蒂岡新聞網）5 月 30 日星期五到 6 月 1 日主日，來自 120 多個國家的父母、長者和不同年齡段的兒童擠滿了羅馬的大街小巷，參加專為他們舉辦的禧年慶典活動。在羅馬城的一些廣場上準備了各項活動，其間家庭和相關的協會分享了他們的見證。主日上午 10點半，這些希望的朝聖者在聖伯多祿廣場參加了教宗主持的彌撒。

彌撒之前，許多有年幼孩童、祖父母和長者的家庭排著隊走向聖伯多祿大殿的聖門。他們講述了自己的生活，許多人經歷了痛苦，藉著信仰的恩寵戰勝了困難，之後來到梵蒂岡表達感恩之情。

小米拉格羅斯（Milagros）被放在一個她覺得太緊的袋子裡，顯得臃腫。清晨的空氣很快升溫，人潮洶湧的庇護廣場（piazza Pia）突然變得窄小，這使得小女孩顯得不耐煩，她開始出現煩躁的跡象，很快就哭了起來。然而，這與兩年前她的父母親所流的眼淚截然不同。父親赫南（Hernán）和母親瑪利萊娜（Marilena）是哥倫比亞巴蘭基利亞人。在嬰兒出生前一個月，醫生告訴他們，由於妊娠併發症，嬰兒存活的希望渺茫。這對夫妻信仰虔誠，沒有灰心喪氣，繼續在耶穌聖嬰像前，也就是在波哥大特別敬禮的“聖嬰”像前祈禱。幾天後，奇蹟出現了，小米拉格羅斯來到了這個世界上，她的名字概括了她的這段經歷。她也隨著父母參加了家庭、兒童、祖父母與長者的禧年慶典。

家庭的寶藏

塞爾吉（Sergio）和皮努恰（Pinuccia）夫妻來自意大利的貝爾加莫，他們設法在廣場的新噴泉旁休息片刻。四個孫子孫女無拘無束地奔跑著，他們的目標是要跑到祖父母面前，讓他們擁抱。10歲的葉夫列姆（Efrem）、8歲的雙胞胎亞毛斯（Amos）和納敖米（Noemi），以及最小的依撒格（Isaac），在父親佛蘭哥（Franco）和母親薩布萊（Seblé）的悉心照料下長大，母親原籍埃塞俄比亞，幼年時被塞爾吉和皮努恰收養。

塞爾吉說：“這是很久以前的一次愛心行動。薩布萊有了一個家，隨著時間的流逝，她以另一種愛報答了我們，這些美好的孩子就是明證。我們對上主賜予我們的喜樂感之不盡。我們全家三代人參加這次朝聖之旅就是完全見證了‘愛帶來愛’這句話千真萬確。”

關懷的愛

馬蒂亞斯（Mathias） 和雷吉娜（Regina）也證實了這一點。他們是德國人，但長期住在奧地利的林茨，結婚 已有30 年，帶著女兒撒米拉（Samira）和她的男友大衛（David）來到羅馬。馬蒂亞斯痛苦地解釋說：“當我們發現我們的女兒在吸毒，我們經歷了一段沮喪的時期。在克服了最初的打擊之後，接下來的要做的就是一起面對治療進程，多虧了奧地利明愛機構，我們的女兒徹底康復了。”

在聖伯多祿大殿周圍的街道上，也有許多年長者，其中不少人無法自己行動，需要義工的陪伴。他們於6月4日至6日在梵蒂岡參加聖座平信徒、家庭及生命部舉辦的年會，然後於6月7日和8日慶祝專為他們舉行的禧年慶典。

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