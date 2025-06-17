效法馬丁一家，活出在一起的喜樂

在禧年家庭、兒童、祖父母和長者慶典活動中，一些參與者前往羅馬的天主聖三堂，瞻仰聖女小德肋撒及雙親的遺物，效法他們成聖的表樣。

（梵蒂岡新聞網）聖女小德肋撒的雙親路易‧馬丁（Louis Martin）和齊利亞‧蓋蘭（Zélie Guérin）是最早榮烈聖品的一對夫妻，因此是家庭成聖的楷模。正如教宗方濟各在2015年10月18日為他們主持的封聖大典上所說的那樣，從那個溢滿祈禱與奉獻的房舍裡，女兒們的聖召“發芽”了，包括嬰孩耶穌小德肋撒的成聖。

作為家庭、兒童、祖父母和長者禧年慶典活動的一部分，厄瑪奴耳團體舉辦了一個下午的遊戲、參觀和祈禱活動，地點是西班牙廣場台階上方的天主聖三堂（ Trinità dei Monti ）。

遊客和朝聖者們無視儘管已進入盛夏時節的羅馬的陽光，攀上那引人入勝的層層石階，直達通往聖堂大廳的最後一個斜坡。聖堂兩側是六個令人肅然起敬的小堂，不同的團體穿梭在其間，他們頸上戴的禧年圍巾很容易被識別出。意大利語讓位給法語，彷彿聖堂的石磚也想提醒這裡有滋養聖堂的阿爾卑斯山那邊的根基。

一位名叫貝特朗（Bertrand）義工說：“在祭台前，我們瞻仰了來自里修的聖髑盒”。裡面有小德肋撒的遺骨，以及她的雙親的遺物，母親齊利亞的手鍊和父親路易的錶鏈 。這些都是不起眼的物件，卻蘊含著永恆的意義。“一個渴望啟發他人的家庭”。在聖髑盒的兩側，司鐸們給家庭、夫妻和兒童覆手：這是一個簡單的舉動，卻充滿了聖神。有人以言語講述他們的故事，也有人則在聖髑盒的下方留下他們的字條。在場的每個人可取用不同語言寫成的聖經上的一句話，如此得到了愛撫。

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