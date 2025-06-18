禧年教會運動和協會慶典：我們是同一棵樹上的不同枝條

從世界各地來到羅馬的七萬名朝聖信友中，有一些人作了見證。他們跨過了四座宗座大殿的聖門，參加為教會運動舉行的禧年慶典。7日晚上，他們與教宗良十四世在聖伯多祿廣場一起舉行聖神降臨節守夜祈禱，並於隔天8日參加閉幕彌撒。

（梵蒂岡新聞網）“一棵樹上的枝條有不同的形狀和大小，伸展的方向也各不相同，但無論如何，它們總是在尋找陽光”。基督信仰短程（ Cursillos de Cristiandad）運動的巴拿馬人艾米莉婭·岡薩雷斯（Emilia González ）試著以這句話解釋教會群體的現實情況。6 月 7 日星期六上午，在教會運動、協會和新興團體舉行禧年慶典之際，活動的參與者跨過了羅馬各宗座大殿的聖門。

新的火花

艾米莉婭是這個於1944年誕生的運動的成員，她和其他40多位同胞來到羅馬參加禧年慶典。她繼續表示：“我們每個人都希望以各自的方式，在跟隨耶穌的不同路徑中，以自己的靈性和傳教寶藏，為教會帶來養分。這是一份共融的極大恩典，也是實踐教宗訓導的見證。”

巴拿馬曾於 2019 年主辦了世界青年節，艾米莉婭向梵蒂岡媒體強調，願這次與教宗良十四世的“大會師”也是“希望的一大泉源，透過發現天主的愛、耶穌的慈悲和聖神的光照，活出基督信仰的新火花”。的確，各教會團體當天晚上與羅馬的主教一同參加在聖伯多祿廣場舉行的聖神降臨節守夜禮，隔天上午，教宗在梵蒂岡大殿前的石階上為他們主持了大禮彌撒。

為了參與這台彌撒，黎明時分，庇護廣場（Piazza Pia）就已擠滿了來自世界各個角落的信眾，他們舉著希望的十字架，渴望完成邁向聖伯多祿大殿聖門的最後一段程路。

祈禱的價值

25 歲的鋼琴手胡安（Juan）也是基督信仰短程運動的一員，對他而言，聖年意味著以祈禱“擁抱即使是艱難的時刻，懷著信德向前邁進”，走向更遠的地方，“傳播合一與愛的訊息，這是這個被戰爭摧毀的世界上的真正需要”。他指的是中東和烏克蘭的情況。

剛果的“母親”們

來自剛果民主共和國的弗朗索瓦絲（ Françoise） 和瑪達肋納 （Madeleine） 身著花色豔麗的傳統服裝：她們兩人是“天主教婦女”，運動的成員，屬於馬盧拉（Joseph-Albert Malula）樞機於 1986 年在金沙薩創立的運動，該運動以瑪利亞為楷模，依照“女性在教會中的召叫”，將已婚或未婚、有或沒有孩子的婦女聚集在一起。

瑪達肋納已經 70 歲，其中的 30 年是在這個非洲國家傳播極廣的運動團體中度過的。她敘述了“母親”們所扮演的角色，她們互相幫助並陪伴教會團體，而弗朗索瓦絲也承認，在等待通過聖門時，她覺得“有點顫抖”。

平信徒福傳者的作用

伯多祿·馬爾凱蒂（Pietro Marchetti）是意大利拉文納-切爾維亞教區一個堂區的本堂神父，領導堂區的“公教進行會”團體。他很高興“這個團體來了20名兒童參加活動，他們親眼目睹，而不是從他人的敘述，來欣賞這種普世教會的經驗；而對我們成年人來說，這兩天的懺悔經驗是非常重要的”。神父提到“平信徒在福傳中的重大角色已經得到梵蒂岡第二屆大公會議的認可”。

普納特（Emilio Puñet）說：“我們是一個活潑及合一教會的體現，成千上萬的人藉著祈禱和節慶，為伯多祿的繼任人服務，洗耳恭聽聖神的聲音。” 普納特和妻子一起在巴塞羅那負責加泰隆那地區的申斯塔特使徒運動（Movimento Apostolico di Schoenstatt）。

屬於慈母教會

生命的活水（Acqua di Vita）團體的幾位波蘭青年表示，這是“一種不能不讓我們在靈性上成長的經驗，我們在普世教會的大家庭中感到自在”。在華沙，他們每週二都與奇欽斯基（Roman Trzciński）神父聚集在聖雅各伯堂，神父今天也與他們在一起。他們強調，這禧年的盛大慶典對於每個團體來說，都是“在本質上屬於慈母教會”。

在不遠處，沿著和解大道（ Via della Conciliazione）， 40 多名意大利南部巴里市的童子軍，熱情高昂、聲音嘹亮，展現出只有青少年才會有的純真喜樂，儘管旅途漫長，而且晚上還要返回他們的家鄉。16 歲的帕梅拉（Pamela） 對於自己的信仰“重獲希望”的想法笑逐顏開；小她兩歲的亞納（Anna）與帕梅拉的想法不謀而合，對“更美好的未來”充滿信心，而非常年幼的索非婭（ Sophie）則覺得自己“確實能夠相信些什麼”，而且“在與他人的關係上感覺更好”。

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