禧年善會慶典：見證持續數個世紀的活潑信仰

16日星期五至18日主日，羅馬城的街道上可謂時而鼓號齊鳴、人流如織。這是各善會在舉行他們的禧年慶典！

（梵蒂岡新聞網）信仰、服務、歷史、藝術和民間傳統都是教會的巨大寶藏。這就是5月16日早晨在聖座傳播部大樓所在的庇護廣場（Piazza Pia）看到的景象：從清晨開始，許多信友，或更好說是各善會的男女成員聚集在這裡，準備開啟朝聖行程，前往聖伯多祿大殿跨越聖門。這是專為他們舉行的禧年慶典，也是5月份的禧年重大慶典活動之一。這項禧年慶典於5月16日星期五至18日主日舉行。

跨過聖門

在這些善會團體中，成立最早的一個是聖洗者若翰熱那亞善會（Confraternita di San Giovanni Battista de’ Genovesi），由教宗儒略三世於1553 年 6 月 23 日以一道《羅馬宗座》詔書建立。這個善會的前總監貝里（ Guido Berri） 表示：“目前該善會致力於協助居住在羅馬的熱那亞和利古里亞需要幫助的人，並促進跨台伯河（Trastevere）社區居民的社會活動，尤其管理一個免費的心理諮詢中心，幫助處於社會困境的年輕人。”

“希望之家”（archicofradía de la Esperanza）是從西班牙馬拉加遠道而來的龐大團體，在跨過聖門之後，又與敬禮耶穌和聖母的兄弟會（Hermandad del Cachorro）一起參加了在聖伯多祿大殿舉行的彌撒。彌撒當中恭放了兩座模擬雕像，是安達盧西亞這個最有名氣的“聖週”遊行隊伍熱心敬禮的聖像。“聖週”遊行所敬禮的是為世人贖罪的至聖基督，以及懷著希望的童貞聖母。這兩座雕像數天前就已在梵蒂岡大殿展出，一直到5月17日。

活潑的信仰

由此可見，天主教會的善會已有一千多年的歷史。16日上午的活動只是一種活躍的信仰見證的開始。這幾天的慶典活動吸引了大約十萬名信眾，這些人來自各大洲的一百多個國家，為他們在世界各地持續了幾個世紀的信仰作見證。其中，意大利、西班牙、美國、馬爾他、法國和巴西的團體最多。5月16日下午5點，羅馬本地的善會團體與羅馬教區合作，在聖若望拉特朗大殿舉行歡迎會，迎接這些從全世界各地來到的朝聖團體。

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