加拉格爾總主教：應以社會友愛取代自私自利

聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教日前在古巴進行訪問，紀念聖座與該國建交90週年。他指出，梵蒂岡的外交展現出「教會的至公性」。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教於6月初在古巴進行為期三天的訪問，為紀念聖座與該國建交90週年，以及方濟各教宗在該國進行牧靈訪問的10週年。在此機會上，總主教在古巴出席一場會議，強調聖座的所有活動都以基督訊息的力量為基礎，「而且也在社會上產生迴響」。人們可以將它理解為「邀請為促進人性尊嚴而努力」。

談到必須捍衛人的基本權利和自由，加拉格爾總主教強調，「人類在經濟、政治、社會和超性等所有層面都有需求，卻無法在自己身上找到自身發展所需的一切要素。因此，人為了生活，需要持續彼此合作」。

總主教期勉以社會友愛「來取代自私、剝削和暴力」。「戰爭、經濟和社會剝削，以及對人權的侵犯，使得世界被黑暗所籠罩」，在此情況下，社會友愛必須成為「世界之光」，激勵人們團結互助。

為此，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長引用教宗良十四世的話，重申梵蒂岡的外交展現出「教會的至公性」，並且在牧靈使命的催促下，「加強她為世人效勞的福傳使命」。

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