教會將迎來175位新真福和4位可敬者

教宗授權聖座封聖部頒布相關法令，124位在仇恨信仰的浪潮下殉道者和50位二戰期間的遇害者將榮列真福品。此外，法令還承認了4位天主的忠僕和婢女的聖德，他們得到了可敬者的稱號。

（梵蒂岡新聞網）普世天主教會將迎來175位新真福和4位新的可敬者。教宗良十四世6月20日接見聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，授權該部會頒布相關法令。

在未來的新真福中，有一位因著他的轉禱而顯得奇跡已被承認，因此要榮列真福品。這位新真福是可敬者天主的忠僕瓦萊拉（Salvador Valera Parra），他是教區司鐸，西班牙韋卡爾奧韋拉的總鐸和本堂神父。1816年2月27日在西班牙韋卡爾奧韋拉出生，1889年3月15日在同一地點去世。

另外的174位新真福是殉道者，其中124位是在西班牙內戰期間被仇恨信仰者殺害，50位在第二次世界大戰期間遭納粹分子殺害。他們是：

殉道者、天主的忠僕、教區司鐸伊斯基耶多（Manuel Izquierdo Izquierdo）和西班牙哈恩教區的58位同伴，1936年至1938年在教難時期在西班牙不同地方遭仇恨信仰者殺害。

殉道者、天主的忠僕、教區司鐸蒙塔涅斯（Antonio Montañés Chiquero）和西班牙哈恩教區的64位同伴，在教難背景下於1936年至1937年在西班牙不同地點在仇恨信仰的浪潮下殉道。

此外，還有殉道者、天主的忠僕、教區司鐸凱雷（Raimond Cayré）、方濟各小兄弟會會士桑德里耶（Gerard Martin Cendrier）、修生瓦萊（Roger Vallée）和平信徒梅斯特（Jean Mestre），以及46位同伴，他們於1944年至1945年在教難期間於不同地方被仇教者殺害。

此外，法令中也承認了4位天主忠僕和婢女的聖德，宣布他們為可敬者。他們是：

天主的忠僕門內拉(Raffaele Mennella)，耶穌和聖母聖心傳教會會士；1877年6月22日在意大利托爾-德爾格雷科出生，1898年9月15日在同一地點安息主懷。

天主的忠僕波佐邦（João Luiz Pozzobon），終身執事和一家之主；1904年12月12日在巴西南里奧格蘭德州出生，1985年6月27日在巴西聖瑪麗亞離世。

天主的婢女坦貝利（Teresa Tambelli），聖文生仁愛修女會修女；1884年1月17日在意大利雷韋雷出生，1964年2月23日在意大利卡利亞里與世長辭。

天主的婢女巴爾托拉切利（Anna Fulgida Bartolacelli），平信徒，十字架的默默工作者善會成員；1928年2月24日在意大利聖母岩出生，1993年7月27日在意大利福爾米吉內去世。

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