聖座國務卿：為烏克蘭感到痛苦悲傷，雙方缺乏信任

帕羅林樞機在羅馬參加一項活動的間隙，重申聖座為和平的努力：「我們提供了空間，但是從答覆來看，我不認為有運用這機會的希望。」樞機為加沙呼籲停火、釋放人質，以及讓人道救援物資進入。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機為似乎找不到解決方案的烏克蘭戰爭表示「悲傷」和「痛苦」。他在羅馬參加一項活動的間隙，說道：「我想，根本的問題是要在雙方之間重新營造信任的氣氛、現在徹底缺乏的信任氣氛。他們彼此互不信任，所以也沒有準備好作出一些讓步。因此，重點是要有這個氣氛，讓他們能有建設性地直接交談。」

帕羅林樞機指出，這是要「一小步、一小步地建設關係，也就是要彼此相向而行」：「我相信，在所有談判裡面，都有一條妥協的道路要走，而妥協和尊重已付出的努力都有助於締造信任。」

對和平的盼望

教會一定「會為和平祈禱」，因為「我們看到，人的努力相當不足」。作為聖座，「我們提供了使用空間的機會，教宗從他宗座牧職之初就提出了這個機會，而且至今依然有效。但是，從答覆來看，我不認為有運用這機會的希望」。

談到加沙地帶的悲慘處境，樞機提及正在多哈進行的談判，並祝願談判能「取得一些成果」。「問題始終是同一個：停火、釋放所有活著和已故的人質，以及確保人道救援和醫療物資能平安進入。」

有位記者提到，前一天在敘利亞的一個萬人塚尋獲一位會士的遺體，有人說那似乎是保祿·達洛利奧（Paolo Dall’Oglio）神父的。對此，聖座國務卿引用聖座駐敘利亞大使澤納里（Mario Zenari）樞機的話，稱這還沒有得到證實。帕羅林樞機進一步表示，「我認為，這非常困難。我們希望能夠找到達洛利奧神父的安葬地和他的遺骸」。畢竟這麼多年過去了，「很難認為他還活著」。

教宗與聖座國務院的會晤

在記者提問下，聖座國務卿談論了教宗良十四世隔天5日上午要與聖座國務院舉行的會晤。帕羅林樞機指出，這是教宗與聖座國務院的首次正式會晤，但是「在教宗當選的第一時刻，同心合力就已經展開」。「我相信，正是為了治理教會的目的，他將善用這個聽他差遣的器皿」。「教宗從一開始就有意用集體的方式來善用所有聽他差遣的器皿，以確保教會的有效治理」。

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