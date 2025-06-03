波蘭15位新真福修女是和平的先知性見證人
（梵蒂岡新聞網）聖座封聖部部長塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機5月31日代表教宗在波蘭瓦爾米亞（Warmia）總教區的布拉涅沃（Braniewo）主持彌撒，宣布殉道貞女、聖加大利納修女會的基多福拉·克洛姆法斯（Christophora Klomfass）修女及14位同會修女為真福。樞機強調，在今天，她們的見證彰顯了天主和善的永恆價值，而對於殺害她們的兇手，別人只會記得他們的暴虐行為。
寬恕與皈依
在彌撒中，塞梅拉羅樞機把這15位在1945年蘇聯入侵波蘭時殉道的修女形容為“無法使之噤聲的良心聲音”以及預示“世界和平、人類修和與和睦共處的先知”。樞機總結道，她們所傳的教導可濃縮為兩個詞：“寬恕”和“皈依”。她們邀請我們寬恕，也就是從內心除去怨恨與仇恨。她們鞭策我們皈依：在我們的生活中每天選擇和平、兄弟友愛、尊重他人的自由，以及人際關係中的和諧。
當今基督徒所面對的“微妙”迫害
樞機觀察道，這15位修女殉道至今已有80年之久，但是針對基督徒的迫害依然存在，而且更加微妙，有時是通過文化與媒體的武器進行戰鬥。這種迫害通常表現為一種敵對、虛假且帶有嘲諷性的行動，不斷地滲透家庭、人的思想和認知中。樞機強調，真正的日常殉道，就是“抵抗這樣的文化”。對於所有促使教育工作完全符合基督訊息、促進真正人性的人來說，這項使命肯定需要犧牲奉獻。
以柔弱的力量戰勝殘暴
在這15位新真福的殉道事蹟中，樞機指出了兩個重要方面：第一方面是蘇聯紅軍施加在修女身上的殘暴行徑，迫使她們慘烈地死亡。這種殘暴超越了一切底線，肆無忌憚地踐踏人的尊嚴，毫不尊重這些女性的尊嚴，以及她們的獻身生活。與此形成對比的，則是第二方面，修女們的內心力量和堅忍不拔，她們懂得以自己柔弱的力量來對抗欺壓，展現了一種真正的殉道精神。
仁愛是信德的圓滿
這些修女本可以保存自己，但她們並沒有這樣做，而是選擇留下，繼續陪伴和照顧她們每天所服務的人。樞機指出，她們如此展現出仁愛、對基督和弟兄姊們們無私的愛，以及仁愛就是信仰的圓滿。
福音教導的愛戰勝仇恨的意識形態
樞機繼續講到，當時看似極為強大者醉心於唯物主義，以脆弱而短暫的人類偶像取代唯一的天主。面對他們，這15位修女表現出，善始終戰勝惡，福音中關於愛的教導勝過於“仇恨與暴力的意識形態”。
呼求和平
最後，在第二次世界大戰結束八十週年之際，樞機祝望當天的冊封真福禮能為全世界呼求和平，特別是為鄰國的烏克蘭。樞機最後引用教宗良十四世在首次誦念《天皇后喜樂經》時的呼籲作結語說：“永遠不要再有戰爭！尤其是那些以殘忍手段傷及無辜的戰爭，他們當中有許多兒童。”
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