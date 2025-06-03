波蘭15位新真福修女是和平的先知性見證人

聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機在波蘭瓦爾米亞總教區的布拉涅沃主持彌撒，宣布殉道貞女、聖加大利納修女會的基多福拉·克洛姆法斯修女及14位同會修女為真福，她們是在八十年前蘇聯入侵波蘭時殉道的。部長表示，她們以柔弱的力量來反抗欺壓。同時也呼籲和平，特別為鄰國烏克蘭。

（梵蒂岡新聞網）聖座封聖部部長塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機5月31日代表教宗在波蘭瓦爾米亞（Warmia）總教區的布拉涅沃（Braniewo）主持彌撒，宣布殉道貞女、聖加大利納修女會的基多福拉·克洛姆法斯（Christophora Klomfass）修女及14位同會修女為真福。樞機強調，在今天，她們的見證彰顯了天主和善的永恆價值，而對於殺害她們的兇手，別人只會記得他們的暴虐行為。

寬恕與皈依

在彌撒中，塞梅拉羅樞機把這15位在1945年蘇聯入侵波蘭時殉道的修女形容為“無法使之噤聲的良心聲音”以及預示“世界和平、人類修和與和睦共處的先知”。樞機總結道，她們所傳的教導可濃縮為兩個詞：“寬恕”和“皈依”。她們邀請我們寬恕，也就是從內心除去怨恨與仇恨。她們鞭策我們皈依：在我們的生活中每天選擇和平、兄弟友愛、尊重他人的自由，以及人際關係中的和諧。

當今基督徒所面對的“微妙”迫害

樞機觀察道，這15位修女殉道至今已有80年之久，但是針對基督徒的迫害依然存在，而且更加微妙，有時是通過文化與媒體的武器進行戰鬥。這種迫害通常表現為一種敵對、虛假且帶有嘲諷性的行動，不斷地滲透家庭、人的思想和認知中。樞機強調，真正的日常殉道，就是“抵抗這樣的文化”。對於所有促使教育工作完全符合基督訊息、促進真正人性的人來說，這項使命肯定需要犧牲奉獻。

以柔弱的力量戰勝殘暴

在這15位新真福的殉道事蹟中，樞機指出了兩個重要方面：第一方面是蘇聯紅軍施加在修女身上的殘暴行徑，迫使她們慘烈地死亡。這種殘暴超越了一切底線，肆無忌憚地踐踏人的尊嚴，毫不尊重這些女性的尊嚴，以及她們的獻身生活。與此形成對比的，則是第二方面，修女們的內心力量和堅忍不拔，她們懂得以自己柔弱的力量來對抗欺壓，展現了一種真正的殉道精神。

仁愛是信德的圓滿

這些修女本可以保存自己，但她們並沒有這樣做，而是選擇留下，繼續陪伴和照顧她們每天所服務的人。樞機指出，她們如此展現出仁愛、對基督和弟兄姊們們無私的愛，以及仁愛就是信仰的圓滿。

福音教導的愛戰勝仇恨的意識形態

樞機繼續講到，當時看似極為強大者醉心於唯物主義，以脆弱而短暫的人類偶像取代唯一的天主。面對他們，這15位修女表現出，善始終戰勝惡，福音中關於愛的教導勝過於“仇恨與暴力的意識形態”。

呼求和平

最後，在第二次世界大戰結束八十週年之際，樞機祝望當天的冊封真福禮能為全世界呼求和平，特別是為鄰國的烏克蘭。樞機最後引用教宗良十四世在首次誦念《天皇后喜樂經》時的呼籲作結語說：“永遠不要再有戰爭！尤其是那些以殘忍手段傷及無辜的戰爭，他們當中有許多兒童。”

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